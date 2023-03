Śmiertelne zdarzenie na torach pod Opocznem. 47-latek zginął pod kołami Pendolino

47-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego to ofiara śmiertelnego zdarzenia z udziałem pociągu Pendolino, do którego doszło w niedzielę, 19 marca. Ok. godz. 15 jadący trasą Centralnej Magistrali Kolejowej w pobliżu Bukowca Opoczyńskiego skład uderzył w mężczyznę, w wyniku czego ten zginął na miejscu. Nikomu z pasażerów Pendolinu nic się nie stało, ale na miejsce trzeba było podstawić kolejny pociąg, do którego wszyscy zostali ewakuowani dzięki pomocy pracowników PKP i interweniujących na miejscu strażaków. Sprawą śmierci 47-latka zajęła się policja i Prokuratura Rejonowa w Opocznie. - Mamy podejrzenie, że mężczyzna targnął się na swoje życie - mówi asp.szt. Barbara Stępień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

