i Autor: Shutterstock 5-latek spod Zgierza, który zadzwonił na numer 112, by pomóc młodszemu braciszkowi, został z nim rozdzielony, zdj. ilustracyjne

Łzy płyną do oczu

5-latek zadzwonił na 112, bo jego braciszek płakał, a rodzice byli nietrzeźwi. Ta historia nie ma szczęśliwego finału!

5-latek spod Zgierza, który zadzwonił na numer 112, by pomóc młodszemu braciszkowi, został z nim rozdzielony. Gdy na miejsce dotarła policja, okazało się, że w domu jest jeszcze 3-latek i rodzice całej trójki. Kobieta i mężczyzna nie zajmowali się maluchami, bo byli nietrzeźwi. Bracia zostali zabrani, ale dwaj starsi trafili do domu dziecka, a najmłodszy do rodziny zastępczej.