Wzruszający wpis o 15-letnim Pimpusiu! Tak potraktowała go "kochająca rodzina"

2025-10-17 11:45

15-letni piesek Pimpuś wrócił w środę, 15 października, z adopcji do Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki. Jego opiekunowie piszą, że "kochająca rodzina", która miała przygarnąć stworzenie, oddała je m.in. dlatego, że miało gonić koty. To jednak o tyle dziwne, że Pimpuś ledwie się porusza i niedowidzi, a na koty mieszkające z nim w schronisku nie zwraca uwagi. Piesek potrzebuje teraz pilnej pomocy.

Aleksandrów Łódzki. Piesek Pimpuś potrzebuje pilnej pomocy

15-letni piesek Pimpuś wrócił w środę, 15 października, z adopcji do Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki., i szuka nowego domu
Opiekunowie z Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki martwią się o swojego 15-letniego podopiecznego - Pimpusia. Piesek mieszkał wcześniej w chlewni, gdzie były właściciel ulokował go, by chronił budynek przed szczurami; ponadto miał tam spędzać całe dnie, "nie widując świata". Mimo wieku i nie najlepszego stanu zdrowie, bo "Pimpuś" z trudnością się porusza i niedowidzi, udało się dla niego znaleźć dom. Tak było jednak tylko do środy, 15 października.

Miał być cud, miała być kochająca rodzina.... Niestety Pimpuś wczoraj wrócił z adopcji - nie było mowy o pracy z behawiorystą, ani tak naprawdę rozmów. Nawet nie chcemy tego komentować, wrócił ... bo ganiał koty (nie wiemy, jak miał je ganiać, bo u nas w kociarni w ogóle na nie nie reaguje) - czytamy na profilu facebookowym Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki.

Jego opiekunowie dodają, że Pimpuś przebywał w nowym domu przez miesiąc. Zwierzę potrzebuje teraz pinie pomocy, tj. nowej rodziny lub osoby, która zapewniła by mu schronienie. Piesek jest wykastrowany i przebywa tymczasowo lecznicy Tomvet w Łowiczu, ale nie będzie mógł tam zostać wiecznie. 

Błagamy Was o pomoc - dodają opiekunowie z Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki.

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc Pimpusiowi, mogą dzwonić pod numer telefonu: 693 691 963.

