Władze województwa łódzkiego inwestują w zdrowie swoich mieszkańców. Rusza program profilaktyczny, dzięki któremu osoby w wieku od 55 do 64 lat, cierpiące na przewlekłe choroby płuc, będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono 500 tys. zł.

Zarząd województwa łódzkiego w drodze konkursu wyłonił podmioty lecznicze, które będą realizować program szczepień. Mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień w 17 placówkach medycznych, m.in.:

Osoby zakwalifikowane do programu przed przyjęciem szczepionki przejdą specjalistyczne badanie lekarskie. Dodatkowo otrzymają one kompleksową edukację zdrowotną, dzięki której będą mogły efektywniej dbać o swoje płuca i ogólną kondycję organizmu.

Szczepienia mają być dostępne jeszcze w tym roku. Szczegółowe informacje na temat programu będzie można znaleźć na stronie internetowej oraz u realizatorów szczepień.

Dowiedz się więcej o bezpłatnych szczepieniach w Łodzi. Wystarczą trzy kroki.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Pacjentów łódzkiego hospicjum odwiedzają czworonogi! "Mniej stresu, więcej serotoniny!"

Pneumokoki to bakterie, które wywołują szereg infekcji dróg oddechowych, m.in. zapalenie gardła, zatok, oskrzeli, a także zapalenie ucha środkowego. W niektórych przypadkach mogą przedostać się do krwi, powodując groźne zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsę.

Pneumokoki odpowiadają za najwyższą śmiertelność w grupie zakażeń bakteryjnych! Najbardziej narażone na inwazyjne zachorowania są dzieci do drugiego roku życia oraz seniorzy, u których układ odpornościowy jest osłabiony.

Szczepienia są skuteczną metodą profilaktyki, pozwalającą uniknąć poważnych powikłań.

Niewiarygodne, co przyjaciele zrobili dla chorego Tomasza Jakubiaka. Łzy same cisną się do oczu