Branżowe Centra Umiejętności (BCU) w woj. łódzkim kształcą w dziedzinach: włókiennictwo i tekstylia (Łódź), realizacja nagrań i nagłośnień (Łódź), eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu (Łódź), technika dentystyczna (Łódź) i cukiernictwo (Wieluń) oraz BCU przemysłu ceramicznego (Opoczno).

Czym są BCU?

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to nowość w systemie oświaty. Uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców.

To zaawansowane technologicznie placówki. Powstają przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i specjalizują się w danej branży. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa działające w dziedzinie gospodarki, w której kształci BCU. Branżowe Centra Umiejętności będą prowadziły m.in.: branżowe szkolenia zawodowe dla uczniów i studentów, firmowane i certyfikowane przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie. Osobom dorosłym zaoferują możliwość podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji. Będzie tu można zdać egzaminy zawodowe i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych. BCU ma przekazywać innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, wprowadzać innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową. Będzie też prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Dzięki BCU kształcenie zawodowe w Polsce ma mieć światowy poziom, a absolwenci szkół zyskają kompetencje przydatne dla pracodawców w Europie i na świecie. Kompetencje młodych ludzi mają też stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych kryzysów (jak to było w czasie pandemii koronawirusa).

i Autor: Shutterstock Branżowe Centrum Umiejętności to sposób na dobry zawód

Jak to działa?

Na przykład w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień kształcić będzie właśnie tworzone BCU, które znajdzie się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

Chcesz pracować w branży audiowizualnej? Koniecznie zainteresuj się ofertą tego BCU. Uczniowie dowiedzą się, jak przy użyciu zaawansowanych technologii realizować dźwięk na potrzeby transmisji telewizyjnych i radiowych, a także w realizacjach na żywo, czyli wszelkiego rodzaju eventach, spektaklach czy koncertach. Dźwiękowcy potrzebni są także do produkcji gier komputerowych, w których istotny jest tzw. dźwięk przestrzenny. BCU będzie uczyć obsługi sprzętu, tajników konfiguracji urządzeń nagłaśniających, pracy na scenie, rejestrowania dźwięku i jego masteringu. Kursy i szkolenia w tej dziedzinie będą całkowicie bezpłatne.

Partnerem branżowym tego BCU jest Polska Sekcja Audio Engineering Society. To profesjonalna organizacja zrzeszająca inżynierów dźwięku, inżynierów akustyków i naukowców z całego świata.

Włókiennictwo wraca do Łodzi

Uczniowie szkół średnich, studenci i pracownicy branży tekstylnej z całego kraju będą się kształcić w nowoczesnych pracowniach łódzkiego BCU. Program nauczania został stworzony na miarę potrzeb nowoczesnego przemysłu tekstylnego, a BCU wykształci najbardziej poszukiwanych na rynku pracowników. Nowa placówka ma współpracować z przedsiębiorcami, ze szkołami zawodowymi uczelniami, m.in. z Politechniką Łódzką oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Weź udział w konkursie WorldSkills

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych dzięki prestiżowym międzynarodowym konkursom WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. W tym roku rywalizacja odbywa się w konkurencjach: Meblarstwo, Stolarstwo, Technologia mody, Odnawialne źródła energii (OZE), Piekarstwo, Frezowanie CNC, Mechatronika, Przemysł 4.0, Fryzjerstwo, Budownictwo cyfrowe/BIM, Obsługa gości hotelowych, Instalacje sanitarne i grzewcze, Gotowanie, Cukiernictwo, Integracja robotów przemysłowych, Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, Układanie płytek ściennych i podłogowych, Tynkowanie i systemy suchej zabudowy, Malowanie i dekorowanie, Inżynieria mechaniczna CAD. Zarejestrować się można przez stronę internetową worldskillspoland.org.pl. Finaliści zawalczą o udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2026.