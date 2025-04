Brytyjska dziennikarka zachwyca się polskim miastem. Będzie nowy hit wśród turystów?

Spłonął żywcem na stacji paliw. Chwilę wcześniej zrobił to! Dramat w Nieborowie

"Polski Manchester" zachwycił brytyjską dziennikarkę

Polska od lat przyciąga turystów swoją różnorodnością, bowiem mamy do zaoferowania naprawdę wiele - od gór po morze oraz od zabytkowych miast po nowoczesne metropolie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób z chęcią odwiedza nasz kraj, dostrzegając w nim wyjątkowy urok. W ostatnim czasie pewna polska miejscowość przykuła uwagę brytyjskiej dziennikarki, która nie kryła zachwytu. Mowa o Łodzi nazywanej "polskim Manchesterem", czyli o mieście pełnym kontrastów, prężnie się rozwijającym i oferującym turystom wiele atrakcji.

Nowy hit turystyczny na wakacje 2025? Łódź może być oblegana przez turystów

Z miasta fabryk do turystycznej perły? Łódź przechodzi fascynującą transformację, a brytyjska dziennikarka Tamara Hinson dostrzega w niej ogromny potencjał. W swoim artykule opublikowanym na portalu The Independent zachęca do odkrycia wyjątkowego charakteru Łodzi i podkreśla unikalne połączenie historycznego dziedzictwa przemysłowego z nowoczesnym stylem życia, które tworzy miasto.

Wśród licznych atrakcji Łodzi, brytyjską dziennikarkę szczególnie zachwyciło Muzeum Kinematografii w Pałacu Scheiblera. Hinson podkreśla, że to obowiązkowy punkt dla każdego, kto interesuje się kinem i chce poznać jego historię. Dziennikarka doceniła również historyczne bogactwo Łodzi, wymieniając Księży Młyn, czyli imponujący kompleks fabryczny z XIX wieku zbudowany przez Karola Scheiblera oraz Manufakturę, która niegdyś była potężną fabryką bawełny Izraela Poznańskiego.

Czy Łódź ma więc szansę stać się nowym hitem wśród turystów, detronizując popularne dotychczas miasta w tym Warszawę i Kraków? Jest to bardzo możliwe, lecz wszystko okaże się z czasem!

