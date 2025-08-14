Władze Częstochowy ponownie zabiegają o utworzenie 17. województwa, którego stolicą miałoby być miasto pod Jasną Górą.

Prezydent Częstochowy wysłał list do premiera Donalda Tuska z apelem o rozpoczęcie prac nad wydzieleniem województwa częstochowskiego.

Jeśli plan wejdzie w życie, województwo łódzkie może stracić część swoich południowych terenów.

Jakie tereny mogą zostać włączone do nowego województwa i czy to oznacza realny podział?

Czy województwo łódzkie zostanie podzielone? Częstochowa walczy o utworzenie 17. województwa

Temat podziału województwa łódzkiego wraca jak bumerang. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal dzienniklodzki.pl, władze Częstochowy ponownie rozpoczęły starania o utworzenie 17. województwa, którego stolicą miałoby być miasto pod Jasną Górą.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wysłał w ubiegłym tygodniu oficjalny list do premiera Donalda Tuska z apelem o rozpoczęcie prac nad wydzieleniem województwa częstochowskiego.

Zwolennicy zmiany podkreślają, że nowa jednostka administracyjna miałaby pomóc lokalnym przedsiębiorcom, zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz ułatwić pozyskiwanie środków unijnych. Argumentują także, że Częstochowa jest obecnie największym miastem w Polsce, które nie pełni funkcji stolicy województwa.

Na pewno prezes Rady Ministrów, jak byłoby takie pole, będzie o tym myślał, jeżeli by była planowana cała reforma administracyjna. Przegrywają ci, którzy nie zaczynają tematu, a wygrywają ci, którzy są pierwsi na tej mapie. Więc Częstochowa zaczęła, prace się będą toczyły. Myślę, że to jest przyszłość - mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy, cytuje portal dzienniklodzki.pl.

Czy województwo łódzkie straci część terenów?

Podział województwa nie odbędzie się z dnia na dzień, więc do finalnych efektów musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Jeśli jednaka cały proces przebiegnie po myśli Częstochowy zmiany granic mogłyby objąć południowe gminy regionu. Tym samym w granicach województwa częstochowskiego znalazłyby się:

miasto Pajęczno

gminy Strzelce Wielkie i Nowa Brzeźnica (powiat pajęczański),

gminy Gidle i Żytno (powiat radomszczański).

Oczywiście, zanim owe tereny trafiłby do nowego województwa, zmiana musiałaby zostać poprzedzona m.in. konsultacjami społecznymi.

