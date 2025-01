Staranował kobietę na przejściu i uciekł! Namówił go do tego pracodawca?! Obaj mężczyźni zatrzymani [ZDJĘCIA]

Adamowice. Wypadek busa i tira. Kobietę w ciąży zabrał śmigłowiec

Policja w Kutnie bada okoliczności poważnego wypadku w Adamowicach na drodze krajowej nr 92. We wtorek, 28 stycznia, ok. godz. 11 doszło tam do zderzenia busa marki mercedes sprinter i tira. Według wstępnych ustaleń policji kierujący pierwszym pojazdem zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, z nieznanych jak na razie przyczyn, co doprowadziło do zderzenia z samochodem ciężarowym.

W wyniku tego cztery osoby jadące busem zostały ranne. Wszystkie trafiły do szpitali, z czego dwie najcięższymi obrażeniami ciała, w tym kobietę w ciąży, zabrały z miejsca wypadku śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obie trafiły do placówek medycznych w Łodzi, z kolei pozostali poszkodowani zostali przetransportowani do innych szpitali.

- Wiemy, że kierujący ciężarówką mężczyzna był trzeźwy, natomiast z uwagi na obrażenia ciała i konieczność jak najszybszego przewiezienia do szpitala nie można było przebadać prowadzącego busa - przekazała "Super Expressowi" Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

