Staruszek skatowany bez żadnego powodu na targowisku miejskim! Sprawca był wyjątkowo brutalny [ZDJĘCIA]

73-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie, po tym jak został pobity na targowisku miejskim w Rawie Mazowieckiej. Tamtejsza policja poinformowała o wszystkim w środę, 2 lipca, ale do zdarzenia doszło w miniony weekend. Jak dodają mundurowi, seniora zaatakował, i to de facto bez żadnego powodu, 29-letni mężczyzna, który został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.