Były prezydent Zduńskiej Woli pod lupą prokuratury. Szokujące wyznania pasierbic

D.P
2026-04-09 17:32

Jak ustaliło Radio ESKA, były prezydent Zduńskiej Woli znalazł się na celowniku prokuratury. Śledczy weryfikują doniesienia o rzekomym stosowaniu przemocy wobec pasierbic samorządowca. Dorosłe już kobiety postanowiły podzielić się swoimi traumatycznymi przeżyciami w mediach społecznościowych, zarzucając ojczymowi znęcanie się oraz molestowanie.

Autor: Pixabay.com

Prokuratura w Sieradzu bada sprawę byłego prezydenta Zduńskiej Woli

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dorosłe już dziś kobiety zamieściły w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie. Opisały w nim szczegółowo sytuacje, które – jak twierdzą – miały je spotkać ze strony ojczyma.

- Podjęte zostały czynności sprawdzające dane dotyczące przemocy domowej i przestępczych zachowań w okresie od 2005 roku na szkodę ówcześnie małoletnich dzieci - mówi w rozmowie z Radiem Eska prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.

Jak zaznaczyła prokurator, mimo braku oficjalnego zawiadomienia ze strony pokrzywdzonych, impulsem do podjęcia działań był sam wpis opublikowany w internecie.

- Podejrzenie przestępczego działania na szkodę dziecka jest zawsze analizowane i weryfikowane procesowo - dodaje prokurator Jolanta Szkilnik.

Były prezydent Zduńskiej Woli odpiera zarzuty pasierbic

Do pojawiających się oskarżeń odniósł się także były prezydent Zduńskiej Woli. W oświadczeniu zamieszczonym w internecie stanowczo zaprzeczył wszystkim zarzutom, wskazując, że są one próbą zaszkodzenia jego wizerunkowi.

Polityk przekonuje, że opisywane przez pasierbice zdarzenia nigdy nie miały miejsca, a ich relację określił jako nieprawdziwą.

