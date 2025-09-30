W Chotowie pod Wieluniem nietrzeźwy kierowca ciągnika spowodował poważny wypadek.

Mężczyzna, mając ponad 2,5 promila, staranował ogrodzenie cmentarza i zniszczył trzy nagrobki.

Grozi mu do 3 lat więzienia. Jakie inne konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Wypadek pod Wieluniem. Kierowca ciągnika uderzył w ogrodzenie cmentarza

Ponad 2,5 promila alkoholu miał kierowca ciągnika, który spowodował wypadek w miejscowości Chotów w gminie Mokrsko pod Wieluniem. Policja poinformowała o szczegółach zdarzenia w poniedziałek, 29 września, choć doszło do niego w piątek. 43-latek staranował ogrodzenie cmentarza, tracąc wcześniej kontrolę nad pojazdem prawdopodobnie wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Przy okazji zniszczył jeszcze trzy groby znajdujące się na terenie nekropolii.

- Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka kara finansowa - przekazuje asp.sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Przy okazji zdarzenia mundurowi apelują o rozsądek i przypominają, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.