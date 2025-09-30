Staranował ogrodzenie cmentarza i zniszczył kilka grobów! Bulwersujące zdarzenie pod Wieluniem

Policja w Wieluniu zatrzymała kierującego ciągnikiem, który uderzył w miejscowości Chotów w ogrodzenie cmentarza, niszcząc trzy groby. Jak poinformowali mundurowi 29 września, mężczyzna był nietrzeźwy, za co odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysoka grzywna. W czasie wypadku nikomu nic się nie stało.

Wypadek pod Wieluniem. Kierujący traktorem przerwał ogrodzenie cmentarza i zniszczył trzy groby

Autor: Shutterstock Policja w Wieluniu zatrzymała kierującego ciągnikiem, który uderzył w miejscowości Chotów w ogrodzenie cmentarza, niszcząc trzy groby, zdj. ilustracyjne
  • W Chotowie pod Wieluniem nietrzeźwy kierowca ciągnika spowodował poważny wypadek.
  • Mężczyzna, mając ponad 2,5 promila, staranował ogrodzenie cmentarza i zniszczył trzy nagrobki.
  • Grozi mu do 3 lat więzienia. Jakie inne konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Wypadek pod Wieluniem. Kierowca ciągnika uderzył w ogrodzenie cmentarza

Ponad 2,5 promila alkoholu miał kierowca ciągnika, który spowodował wypadek w miejscowości Chotów w gminie Mokrsko pod Wieluniem. Policja poinformowała o szczegółach zdarzenia w poniedziałek, 29 września, choć doszło do niego w piątek. 43-latek staranował ogrodzenie cmentarza, tracąc wcześniej kontrolę nad pojazdem prawdopodobnie wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Przy okazji zniszczył jeszcze trzy groby znajdujące się na terenie nekropolii.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka kara finansowa - przekazuje asp.sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Przy okazji zdarzenia mundurowi apelują o rozsądek i przypominają, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

