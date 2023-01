Ciało w rzece Drzewiczka. To poszukiwany 61-latek

Służby szukały 61-latka od Nowego Roku. Makabryczne odkrycie w rzece Drzewiczka

Tragiczną informację przekazał rzecznik prasowy KW PSP mł. bryg. Jędrzej Pawlak. Strażacy pomagali policji w prowadzonych poszukiwaniach mężczyzny, którego zaginięcie zgłoszono we wtorek (3 stycznia). - Ciało poszukiwanego 61-latka zostało odnalezione przez strażaków przy brzegu rzeki Drzewiczki. Nie podejmowano reanimacji - przekazał Pawlak. Mężczyzna mieszkający w gminie Drzewica niedaleko Opoczna (Łódzkie) wyszedł z domu 1 stycznia 2023 roku i do chwili zgłoszenia zaginięcia nie skontaktował się z najbliższymi. - Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania 61-latka, ustalali okoliczności w jakich mężczyzna wyszedł z domu, przeczesywali pobliski teren - relacjonowała rzeczniczka opoczyńskiej policji asp. szt. Barbara Stępień i dodała, że w czwartek (5 stycznia) po południu funkcjonariusze otrzymali informację, że nad brzegiem rzeki Drzewiczka, został odnaleziony porzucony rower. Jak się okazało należał on do zaginionego 61-latka. - W tej sytuacji do pomocy w poszukiwaniach włączyli się strażacy z pięciu zastępów zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przy użyciu łodzi poszukiwali mężczyzny w rzece - opisywała akcję ratowniczą rzeczniczka. - Niestety, około godziny 16 strażacy poinformowali o odnalezieniu ciała 61-latka - podała Stępień. Policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności oraz przyczynę śmierci mężczyzny.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie