Spis treści

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na ziemię

Tylko minuty dzielą nas od rozpoczęcia procedury powrotu na Ziemię Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drugi Polak w kosmosie poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną 25 czerwca, gdzie dotarł dzień później. W poniedziałek, 14 lipca, wyruszy w drogę powrotną.

Ok. godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. godz. 13.05, kapsuła Dragon "Grace" ma odłączyć się od ISS. Gdy to nastąpi, silniki statku zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę.

Bezpośredni etap powrotu na Ziemię rozpocznie się, kiedy fragment kapsuły (tzw. trunk) zostanie odłączony od przedniej części Dragona, w której będzie załoga misji Ax-4. Silniki zostaną uruchomione, aby zejść jak najniżej, tj. do poziomu pozwalającego na wejście w atmosferę naszej planety. Sama kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety.

Kapsuła Dragon "Grace" osiągnie temperaturę 1 600 stopni Celsjusza

Z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 st. Celsjusza. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad Ziemią) i czterech głównych (ok. 2 km). Wodowanie załogi Ax-4 na Oceanie Spokojnym ma nastąpić u wybrzeży Kalifornii, a ostatnim etapem jest przechwycenie kapsuły przez specjalny statek ratowniczy i dostarczenie astronautów na brzeg.

Po powrocie z orbity Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Europy - do Kolonii w Niemczech - gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Astronauta trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, który stanowi kluczowe centrum monitorowania medycznego i rehabilitacji po misjach.

- Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji - poinformowała POLSA.

Tak wyglądał pobyt Sławosza Uznańskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w:

Łodzi;

Wrocławiu;

Rzeszowie;

Warszawie.

W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station): międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom i szkołom z astronautami na ISS.