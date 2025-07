Bobrowniki. Śmiertelny wypadek. 41-latek uderzył w słup energetyczny

41-letni mieszkaniec Skierniewic to ofiara śmiertelna wypadku w Bobrownikach w powiecie łowickim. Tragedia miała miejsce w niedzielę, 13 lipca, ok. godz. 14.25. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący oplem stracił z nieznanych przyczyn panowanie nad autem i wypadł z drogi, uderzając w słup energetyczny niskiego napięcia - jak informuje "Dziennik Łódzki", siła uderzenia była tak duża, że słup został wyrwany z ziemi.

- Mężczyzna z powodu odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Mundurowi wykonali swoje czynności pod nadzorem prokuratora - poinformowała "Super Express" Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.