Śmiertelny wypadek pod Opocznem. Kierowca renaulta zginął w zderzeniu z ciężarówką

Kierowca renaulta zginął w zderzeniu z ciężarówką na drodze krajowej nr 12 pod Opocznem. Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek, 18 grudnia, przed godz. 17 pomiędzy miejscowościami Jawor-Kolonia i Mniszków. Wstępne okoliczności nie są znane, ale jego ofiarą jest 35-latek prowadzący osobówkę. Jego auto zostało poważnie zniszczone, natomiast uderzenie było tak silne, że również przewożąca drewno ciężarówka wylądowała w rowie, i to kołami do góry. - Kierowcy pojazdu ciężarowego, mimo poważnie wyglądającego wypadku, nic się nie stało - mężczyzna był trzeźwy - mówi asp.szt. Barbara Stępień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Jak dodaje kobieta, mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury.