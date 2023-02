Wypadek pod Bełchatowem? Ciężko ranna 27-latka leżała przy drodze

Czy 27-latka znaleziona przy drodze pod Bełchatowem została ciężko ranna wskutek wypadku samochodowego? Tak podejrzewa tamtejsza policja do spółki z prokuraturą rejonową. Kobietę znaleziono na poboczu drogi wojewódzkiej nr 484 w miejscowości Wygoda, w piątek, 24 lutego, po godz. 5. Poszkodowaną zobaczył przejeżdżający tamtędy kierowca, który zatrzymał się, aby udzielić jej pomocy, i wezwał na miejsce służby ratunkowe. - Ranna została przewieziona do szpitala, gdzie trwa walka o jej życie - poinformowała w piątek nadkomisarz Iwona Kaszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jak dodała, według wstępnych ustaleń mundurowych 27-latka została potrącona przez samochód, którego kierowca/kierująca uciekł/a z miejsca wypadku, nie udzielając jej pomocy. Ponadto wiadomo, że poszkodowana była ubrana na ciemno i nie miała na sobie elementów odblaskowych. Policja jest na etapie ustalania tożsamości osoby prowadzącej samochód, który prawdopodobnie uderzył w kobietę, doprowadzając do ciężkich obrażeń ciała.

