Coraz mniej chętnych do kapłaństwa. Łódzkie seminarium będzie świecić pustkami? Znamy wyniki rekrutacji

Liczba kandydatów do kapłaństwa w Polsce maleje, a najnowsze wyniki rekrutacji w łódzkim seminarium duchownym są na to idealnym przykładem. Okazuje się, że coraz mniej młodych osób decyduje się na wstąpienie na drogę powołania, a to rodzi wiele obaw. Czy więc przyszłość seminarium w Łodzi stoi pod znakiem zapytania?