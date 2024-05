Jasna Góra. Dary dla ołtarza od Lasów Państwowych

1,4 tys. różańców otrzymali od jednego z dyrektorów Lasów Państwowych księża z Jasnej Góry - informuje "Gazeta Wyborcza". Wchodzą one w skład darów dla ołtarza, jakie od kilku lat trafiają do duchownych. Zdarza się, że są one wyjątkowo obfite, a za wszystko płaci Państwowe Gospodarstwo. W poprzednich latach były to np. "kosze z ziołami, serami, karpiem, wędlinami, sokami i przetworami, wypiekami, miodami, dziczyzną, winem, owocami runa leśnego, grzybami". Z kolei w 2021 r. na Jasną Górę trafiły krzyż i ozdobna róża zrobione ze srebra i bursztynu.

Jeśli chodzi o produkty spożywcze lub ofiary finansowe, są one wykorzystywane na cele Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego. Pozostałe są wpisywane do księgi wot. Dalsza część tekstu poniżej.

