W czasie interwencji po wypadku w Łodzi wyszło na jaw, że dwie poszkodowane policjantki znajdowały się pod wpływem alkoholu. Wszystko działo się na w środę, 8 sierpnia, ok. godz. 20 na skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej z Rydzową. Jak informują mundurowi, kierujący BMW 24-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w stojące przed sygnalizatorem świetlnym dwa pojazdy marki Nissan i Mercedes. Kierująca nissanem kobieta z lekkimi obrażeniami została zabrana do szpitala, a wszyscy kierowcy zostali ponadto poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierująca nissanem i 24-latek byli trzeźwi, czego nie można powiedzieć o policjantkach podróżujących mercedesem. - U kierującej mercedesem 25-letniej kobiety badanie wykazało, że popełniła ona wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu. Miała około 0,3 promila alkoholu w organizmie (...) Pasażerką mercedesa okazała się również funkcjonariuszka łódzkiej jednostki. Przebadano ją na zawartość alkoholu w organizmie – była nietrzeźwa - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Jedna z pijanych policjantek wydalona ze służby

Jak dodają mundurowi, w związku z faktem, iż kierującą mercedesem okazała się funkcjonariuszka łódzkiej jednostki wszczęte zostało wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podjął również decyzję o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych i wszczął postępowanie administracyjne w kierunku wydalenia ze służby. Wobec drugiej funkcjonariuszki również zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne i jeśli okaże się, że dopuściła się ona przewinienia, w ramach tego postępowania poniesie przewidziane przepisami konsekwencje. Funkcjonariuszka również została zawieszona w czynnościach służbowych.

Nagranie wypadku, w którym brały udział pijane policjantki z Łodzi, pojawiło się na kanale Stop Cham.

