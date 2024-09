i Autor: Łódzka Policja

Egzekucja pod Łodzią! 39-letni sprawca nie żyje. Zastrzelił się, gdy policjanci zapukali do jego drzwi

39-letni sprawca tragedii w miejscowości Lubowidza pod Brzezinami nie żyje. To on w sobotę, 28 września z zimną krwią zastrzelił 49-latka. Te informacje potwierdza Łódzka Policja. Jak udało się ustalić, mężczyzna jeszcze żył, gdy odnalazła go policja. Jak doszło do zdarzenia?