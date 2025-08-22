W Łodzi doszło do niezwykłego wypadku z udziałem tramwaju i samochodu osobowego, choć na szczęście nikt nie został ranny.

Łódź. Tramwaj wykoleił się po wypadku i zatrzymał przed budynkiem

Nikt nie został ranny w wypadku na ul. Kilińskiego w Łodzi, gdzie doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Wszystko działo się w środę, 20 sierpnia, ok. godz. 19.

- Kierujący hondą 58-latek skręcał w ul. Hasa, do tunelu, ale nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motorniczemu i uderzył w bok jednego z wagonów tramwaju - powiedział "Super Expressowi" asp. szt. Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego KMP w Łodzi.

Wskutek uderzenia tramwaj wykoleił się, a jego pierwszy wagon odczepił się od reszty i sunąc po ziemi, zatrzymał się w bardzo niewielkiej odległości od jednego z budynków znajdujących się przy ulicy. Kierowca hondy został ukarany za swoje zachowanie mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 10 punktami karnymi.

Mieszkańcy zastanawiają się w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim", jak to możliwe, że uderzenie osobówki w wielokrotnie cięższy tramwaj doprowadziło do takich zniszczeń.

- To wyglądało jak scena z filmu – dziura w tramwaju, wagon wygięty pod kątem prostym. A przecież uderzył w niego tylko niewielki samochód osobowy. Co by było, gdyby to był tir? - powiedział jeden ze świadków, a drugi wtórował mu, mówiąc, "że to cud, że nikt nie został ranny".

MPK twierdzi jednak, że na wypadek na ul. Kilińskiego złożyło się kilka niefortunnych zdarzeń, więc podróżowanie tramwajem nadal należy traktować jako bezpieczne.

- Auto uderzyło bocznie w pierwszy człon, który wypadł z torów i został popchnięty przez resztę składu. W efekcie przegub rozpiął się, bo żaden tramwaj nie jest przystosowany do skrętu pod kątem prostym. To nie mogłoby się wydarzyć podczas normalnej jazdy - tłumaczy "Dziennikowi Łódzkiemu" Bartosz Stępień, rzecznik MPK Łódź.