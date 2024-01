Krzysztof Jackowski podczas spotkania z dziennikarzem „Super Expressu” zdradził, co zobaczył w swojej wizji na 2024 rok. Jego słowa dosłownie wbijają w fotel. Jasnowidz Jackowski tylko nam wyjawił, co spotka mieszkańców Łodzi w najbliższych miesiącach. Niestety nie są to dobre informacje. Wiele osób one przerażą, a część łodzian w ogóle nie da im wiary. Będą też tacy, w których przepowiednia jasnowidza Jackowskiego zasieje ziarno niepewności. Co takiego zobaczył w swojej wizji przyszłości dla Łodzi jasnowidz Krzysztof Jackowski?

Jasnowidz Jackowski: wizja. Widział to tylko w Łodzi. „Bardzo dziwna kwestia”

- Jeśli chodzi o Łódź, to widzę rozwój. Jednak jest jedna bardzo dziwna kwestia. Widzę bardzo dużo ludzi, którzy z jakichś powodów przyjdą tu z obcego miasta. Będą zalewać Łódź w 2024 roku – wyjawił dziennikarzowi „Super Express” Jackowski.

Jasnowidz z Człuchowa mówił także, że to będzie zły rok dla całego kraju. W swojej wizji zobaczył kryzys finansowy, ale i także poważne zawirowania na scenie politycznej. Wyraźnie widział, że jeśli popularność Szymona Hołowni się utrzyma, to może on nawet zostać prezydentem Polski.

Sonda Wierzysz w przepowiednie? Tak Nie Sam/a nie wiem