Groźna bakteria w wodociągu. Kilkanaście miejscowości bez wody pitnej

Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach, w wodociągu w Prusinowicach stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. "Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi" - ostrzega sanepid. Może być ona wykorzystywana do celów sanitarnych, czyli np. spłukiwania toalet i mycia podłóg. Nie można jej pić, używać do przygotowywania potraw, mycia owoców i warzyw i celów higienicznych.

Wody pitnej w kranach zostali pozbawieni mieszkańcy następujących miejscowości w gminie Lutomiersk: Prusinowice, Prusinowiczki, Florentynów, Bechcice Wieś, Bechcice Parcela, Mikołajewice, Kolonia Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska, Legendzin, Zalew, Dziekatrzew, Antoniew i Wrząca.

Jak informuje sanepid, "trwają prace mające przywrócenie jakości wody do paramatrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia". Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Problem z jakością wody wystąpił również w Pabianicach, gdzie w wodociągu lokalnym w Pabianickim Centrum Medycznym również potwierdzono obecność bakterii E.coli i enterokoków. Tam również woda nie nadaje się do spożycia.

Czym grozi kontakt z bakteriami E.coli i enterokokami

Bakterie Escherichia coli żyją w jelitach, gdzie są nieszkodliwe dla organizmu. Mogą powodować schorzenia innych układów. Zakażenie bakterią może spowodować zatrucie pokarmowe, ale też prowadzić też m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Zanieczyszczenie wody enterokokami, czyli paciorkowcami kałowymi stwarza spore zagrożenie. Wywołują one między innymi przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych, a także infekcje nerek, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego.

