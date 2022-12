Sprawa jest rozwojowa

Gruziński gang włamywaczy w rękach policji. Okradli kilka domów w Łódzkiem. Wpadli w Krakowie

Wyważali drzwi tarasowe, wchodzili do mieszkania i wynosili to, co miało jakąś wartość. W ten sposób okradli kilka domów w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim. Seryjni włamywacze w końcu wpadli w ręce stróżów prawa. Wszyscy czterej to obywatele Gruzji.