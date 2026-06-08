Horror na przejeździe kolejowym. Karetka utknęła między rogatkami! Szokujące nagranie

Horror na przejeździe kolejowym. Karetka utknęła między rogatkami

Do szokującego zdarzenia doszło 1 czerwca na przejeździe kolejowym we Wróblewie pomiędzy Sieradzem a Sędzicami w woj. łódzkim. PKP Polskie Linie Kolejowe w mediach społecznościowych opublikowały film, na którym doskonale widać, co się wówczas wydarzyło.

Kamery zarejestrowały, jak kierowca karetki pogotowia, jadąc bez włączonych sygnałów świetlnych, wjeżdża na przejazd, kiedy pulsuje już na czerwono sygnalizacja świetlna. Najpierw cofa pojazd, a gdy rogatki zaczynają opadać, znów rusza do przodu, by przejechać przez tory! Ostatecznie karetka zostaje uwieziona pomiędzy karetkami, a niedługo później tuż przed nią przejeżdża rozpędzony pociąg PKP Intercity, który i tak w związku z zagrożeniem musiał nieco zwolnić.

„Zobaczyliśmy wszystko, czego kierowca przy torach nigdy nie powinien robić”

Pracownicy PKP PLK w mediach społecznościowych nie szczędzili słów oburzenia wobec zaistniałej sytuacji. „Zobaczyliśmy wszystko, czego kierowca przy torach nigdy nie powinien robić. Wjazd przy pulsującej sygnalizacji. Zignorowanie opadającej półzapory. I próba manewrowania przed nadjeżdżającym pociągiem. Nie mamy pewności, czy w pojeździe znajdował się pacjent i czy kierowca ryzykował także jego życie. Ale wiemy na pewno, że w tym przypadku załoga miała więcej szczęścia niż rozumu, bo tylko procedury bezpieczeństwa, ograniczenie prędkości i sprawna reakcja maszynisty sprawiły, że na miejsce nie trzeba było wzywać kolejnej karetki…” - czytamy we wpisie opublikowanym pod nagraniem.

Sprawą zajmuje się policja

Sprawą rażącego złamania przepisów ruchu drogowego zajmuje się policja.

- 2 czerwca otrzymaliśmy zawiadomienie od PKP o wykroczeniu popełnionym przez kierowcę karetki. Prowadzimy czynności wyjaśniające. Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, aby ustalić okoliczności, w jakich doszło do wykroczenia i ustalić sprawcę - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Na razie policyjne czynności prowadzone są w kierunku wykroczenia, którym było wjechanie przez karetkę na teren przejazdu kolejowego bez włączonych sygnałów mimo czerwonego światła i opuszczanych rogatek.

Jak przekazała asp. sztab. Kulawiecka za takie wykroczenie grozi do 2 tys. zł mandatu. Jednak jeżeli w toku śledztwa okaże się, że w tej karetce był transportowany pacjenta to niewykluczone, że wymiar kary będzie wyższy.

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Wjechał autem pod pociąg Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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