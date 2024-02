i Autor: Facebook Straż Miejska Pabianice 500 zł kary zapłaci jeden z hoteli w Pabianicach, który wylewał nieczystości prosto do rowu melioracyjnego. O takiej kwocie zdecydowali tamtejsi strażnicy miejscy, ale jej wysokość nie spodobała się mieszkańcom

Menedżerka hotelu się tłumaczy

Hotel lał ścieki prosto do rowu! Ludzie oburzeni wysokością kary. "Tylko pięć stów?! To jakiś żart!"

500 zł kary zapłaci jeden z hoteli w Pabianicach, który wylewał nieczystości prosto do rowu melioracyjnego. O takiej kwocie zdecydowali tamtejsi strażnicy miejscy, ale jej wysokość nie spodobała się mieszkańcom. Ich zdaniem to zdecydowanie za niska kara, biorąc pod uwagę skalę procederu. Menedżerka hotelu tłumaczy jednak, że to była wyjątkowa sytuacja.