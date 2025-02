Co teraz będzie?

Jedna kobieta nie żyje, dwie inne zostały ranne - to bilans wypadku w Ostrowie pod Piotrkowem Trybunalskim. Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 lutego, po godz. 15. Według wstępnych informacji policji 46-latka prowadząca dodge'a wypadła z jezdni na łuku, prawdopodobnie nie dostosowując prędkości do warunków panujących na drodze. Auto kobiet dachowało, lądując kilka metrów dalej, już na sąsiednim polu.

69-letnia pasażerka pojazdu zginęła na miejscu, mimo prowadzonej przez służby medyczne reanimacji, natomiast 46-latka i 16-latka zostały zabrane z miejsce zdarzenia do szpitala. Nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia, ale w Ostrowie lądował m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

