Kiedyś ten kierunek gwarantował pracę, dziś uczelnia świeci pustkami. Wielkie zmiany na rynku

Spadek zainteresowania informatyką wśród maturzystów

W ubiegłych latach decyzja o ścieżce edukacyjnej była dla młodych ludzi stosunkowo łatwa. Zazwyczaj stawiali na kierunki obiecujące szybkie zatrudnienie za wysokie stawki i gwarantujące stabilność zawodową. Obecnie jednak rynek pracy przechodzi transformację, co bezpośrednio wpływa na wybory tegorocznych abiturientów. Dawne hity rekrutacyjne powoli tracą swój dawny blask i nie przyciągają już tłumów.

Doskonałym tego dowodem jest informatyka, która przez długi czas uchodziła za niezwykle bezpieczny wybór dla pasjonatów nowych technologii. Wyniki tegorocznej rekrutacji wskazują jednak na to, że dotychczasowy pewniak przestał być bezdyskusyjnym liderem zestawień popularności.

Zawirowania w branży IT powodem zmian na uczelniach

Z doniesień „Gazety Wyborczej" wynika, że na informatyce na Uniwersytecie Łódzkim pozostały aż 174 nieobsadzone miejsca. Taki stan rzeczy budzi zdziwienie, zważywszy na fakt, że jeszcze niedawno studia informatyczne przeżywały prawdziwe oblężenie przez kandydatów.

Eksperci upatrują przyczyn takiego zjawiska w aktualnej kondycji rynku pracy. Sektor IT przeszedł w ostatnim czasie spore zawirowania, a znalezienie pierwszej posady przez tzw. juniorów stało się zdecydowanie trudniejsze. Nie bez znaczenia jest tu również błyskawiczny postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji, ponieważ nowoczesne algorytmy coraz skuteczniej przejmują obowiązki, które do tej pory wykonywali wyłącznie ludzie.

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Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim. Wolne miejsca [LISTA]

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Uniwersytet Łódzki oferuje jeszcze ponad tysiąc wolnych miejsc

Wolne miejsca czekają jednak nie tylko na wydziałach informatycznych. Jak podaje „Gazeta Wyborcza", po pierwszym etapie naboru na Uniwersytecie Łódzkim wciąż można aplikować na 34 kierunki, gdzie łącznie przygotowano 1184 miejsca.

To doskonała wiadomość dla tych maturzystów, którym nie powiodło się podczas pierwszego podejścia. Odmowna decyzja z uczelni nie przekreśla marzeń o studenckim życiu, gdyż placówka rozpoczęła właśnie uzupełniającą rekrutację na kierunki dysponujące wolnymi indeksami.