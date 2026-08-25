Wypadek na S8. Tragedia podczas wymiany opony

Do zdarzenia doszło około godziny 4:23 na trasie S8, na 368. kilometrze drogi prowadzącej w stronę Wrocławia. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, wcześniej doszło do awarii jednego z pojazdów ciężarowych. Kierujący cysterną przewożącą piasek miał problem z oponą i zatrzymał pojazd przy drodze. Na miejsce przyjechało dwóch znajomych podróżujących Fordem Transitem. Mężczyźni chcieli pomóc w usunięciu awarii. Właśnie wtedy doszło do tragedii. W osoby znajdujące się przy unieruchomionym pojeździe uderzył 37-letni kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo.

Dwie osoby zginęły. Jedna została ranna

Skutki zdarzenia okazały się tragiczne. Życia nie udało się uratować 34-letniemu kierowcy cysterny oraz 65-letniemu mężczyźnie, który przyjechał Fordem Transitem, by pomóc przy naprawie. W wypadku poszkodowany został również 42-letni pasażer Forda. Mężczyzna został przetransportowany do Tomaszowskiego Szpitala.

Policja przekazała również informacje dotyczące kierowcy Volvo.

- Nic mu się nie stało, nie odniósł żadnych obrażeń, jest trzeźwy

- powiedziała Radiu Eska Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

S8 w kierunku Wrocławia całkowicie zablokowana

Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby. Ze względu na działania prowadzone po wypadku przejazd trasą S8 w kierunku Wrocławia został wstrzymany.

Dla osób jadących w stronę Wrocławia przygotowano trasę zastępczą. Policja wskazuje, że należy kierować się przez Czerniewice, Lechów i Emilianów.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Według wstępnych informacji utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2-3 godzin, do około godz. 9:00-10:00 rano. Sytuacja na drodze może jednak ulec zmianie w zależności od przebiegu działań służb.