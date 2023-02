Kierowca spłonął w kabinie! Ogromny pożar dwóch tirów na S8 pod Wieruszowem

Pożar dwóch tirów na S8 pod Wieruszowem. Zwęglone ciało w kabinie mercedesa

W wyniku pożaru dwóch tirów na trasie S8 pod Wieruszowem zginął jeden z kierowców - jego zwęglone ciało znaleziono w kabinie pojazdu. Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 23 lutego, przed godz. 23, w miejscowości Prusak. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, z samochodu ciężarowego marki Volvo wypięła się przyczepa, która zatrzymała się na prawym pasie. Uderzył w nią tir marki Mercedes, który przewoził brykiet, wskutek czego doszło do ogromnego pożaru. Płomienie objęły oba pojazdy, a na miejscu interweniowało aż 12 zastępów straży pożarnej. - Działania gaśnicze trwały bardzo długo, bo drugim pojazdem przewożona była jeszcze jakaś chemia gospodarcza. Do tej pory zabezpieczamy miejsce zdarzenia - mówi bryg. Dariusz Górecki, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie. W kabinie mercedesa strażacy ujawnili zwęglone ciało mężczyzny, który spłonął w pożarze - jego tożsamości nie udało się na razie ustalić. Drugi z kierowców, 56-latek, nie odniósł żadnych obrażeń. - Droga w kierunku Warszawy została odblokowana, natomiast kierunek Wrocław nadal jest nieprzejezdny - powiedział w piątek, po godz. 8, asp. Piotr Siemicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności pożaru dwóch tirów na S8, co robią pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

