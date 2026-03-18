Kierowcy przecierali oczy ze zdziwienia. 28-latek pruł na hulajnodze ekspresówką!

Alicja Franczuk
2026-03-18 13:17

We wtorkowy poranek kierowcy podróżujący drogą ekspresową S8 przeżyli niemałe zaskoczenie, gdy zauważyli mężczyznę pędzącego na hulajnodze elektrycznej w okolicach miejscowości Niwiska. Zatrzymany przez funkcjonariuszy 28-letni obywatel Kolumbii przedstawił mundurowym niezwykle nietypowe wyjaśnienie swojego zachowania, twierdząc, że bardzo zależało mu na szybkim dotarciu do Wieruszowa z powodu wizyty... u kosmetyczki!

Autor: KPP w Wieruszowie/ Materiały prasowe

Obywatel Kolumbii na trasie S8. Policja interweniuje w powiecie wieruszowskim

We wtorek, 17 marca, w godzinach porannych kierowcy podróżujący drogą ekspresową S8 byli świadkami bardzo niebezpiecznego zdarzenia w rejonie miejscowości Niwiska w powiecie wieruszowskim. Tuż przed godziną 8 rano do dyżurnego lokalnej policji wpłynęły alarmujące sygnały o osobie, która postanowiła jechać drogą ekspresową na hulajnodze elektrycznej!

- Skierowany nam miejsce patrol ruchu drogowego na wysokości MOP-u Niwiska, zauważył jadącego mężczyznę hulajnogą elektryczną. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że jednośladem kierował 28-letni obywatel Kolumbii - poinformował st. asp. Piotr Siemicki w Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Mężczyzna pędził do Wieruszowa, bo śpieszył się na zabieg kosmetyczny

Zatrzymany przez patrol drogówki obcokrajowiec zarzekał się przed funkcjonariuszami, że kompletnie nie zdawał sobie sprawy z przepisów zakazujących wjazdu tego typu pojazdów na drogi szybkiego ruchu. Swoją ryzykowną podróż próbował usprawiedliwić pośpiechem. Śpieszył się bowiem do Wieruszowa na zabieg kosmetyczny.

Mundurowi natychmiast przerwali tę skrajnie niebezpieczną jazdę. Pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić trasę, kierując go przez MOP Niwiska na drogę wojewódzką.

- Mężczyzna za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym - przekazał st. asp. Siemicki.

