Kierowcy przecierali oczy ze zdziwienia. 28-latek pruł na hulajnodze ekspresówką!

Obywatel Kolumbii na trasie S8. Policja interweniuje w powiecie wieruszowskim

We wtorek, 17 marca, w godzinach porannych kierowcy podróżujący drogą ekspresową S8 byli świadkami bardzo niebezpiecznego zdarzenia w rejonie miejscowości Niwiska w powiecie wieruszowskim. Tuż przed godziną 8 rano do dyżurnego lokalnej policji wpłynęły alarmujące sygnały o osobie, która postanowiła jechać drogą ekspresową na hulajnodze elektrycznej!

- Skierowany nam miejsce patrol ruchu drogowego na wysokości MOP-u Niwiska, zauważył jadącego mężczyznę hulajnogą elektryczną. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że jednośladem kierował 28-letni obywatel Kolumbii - poinformował st. asp. Piotr Siemicki w Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Mężczyzna pędził do Wieruszowa, bo śpieszył się na zabieg kosmetyczny

Zatrzymany przez patrol drogówki obcokrajowiec zarzekał się przed funkcjonariuszami, że kompletnie nie zdawał sobie sprawy z przepisów zakazujących wjazdu tego typu pojazdów na drogi szybkiego ruchu. Swoją ryzykowną podróż próbował usprawiedliwić pośpiechem. Śpieszył się bowiem do Wieruszowa na zabieg kosmetyczny.

Mundurowi natychmiast przerwali tę skrajnie niebezpieczną jazdę. Pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić trasę, kierując go przez MOP Niwiska na drogę wojewódzką.

- Mężczyzna za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym - przekazał st. asp. Siemicki.

