Sebastian z Łowicza przepadł bez wieści. Ślad prowadzi do kurortu nad Bałtykiem

Zniknął bez słowa. Rodzina nie ma z nim kontaktu
Sebastian Tomaszkiewicz ostatni raz był widziany w Łowiczu 3 maja 2026 roku. Od tamtej chwili nie wrócił do miejsca zamieszkania, nie zadzwonił, nie wysłał żadnej wiadomości. Bliscy zgłosili zaginięcie, a policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może obecnie przebywać w powiecie kołobrzeskim. To właśnie tam kierowane są teraz działania poszukiwawcze.
Jak wygląda zaginiony?
Policja opublikowała szczegółowy rysopis 48‑latka:
- wzrost 174–175 cm
- sylwetka szczupła
- brak włosów na głowie
- długa, gęsta broda
- oczy niebieskie
W dniu zaginięcia miał na sobie:
- długie spodnie typu dżins
- ciemną koszulkę
To charakterystyczny wygląd, który może pomóc w szybkim rozpoznaniu mężczyzny.
Widziałeś go? Zadzwoń natychmiast
Policja apeluje do wszystkich mieszkańców Kołobrzegu i okolic o czujność. Każda, nawet najmniejsza informacja może pomóc w odnalezieniu Sebastiana Tomaszkiewicza.
Kontakt do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu:47 78 46 512 47 78 46 511
Funkcjonariusze podkreślają, że szybkie rozpowszechnienie informacji może znacząco przyspieszyć poszukiwania. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia lub rysopisu – reaguj. Rodzina i policja czekają na każdy sygnał.