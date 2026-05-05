Sebastian z Łowicza przepadł bez wieści. Ślad prowadzi do kurortu nad Bałtykiem

Grzegorz Kluczyński
2026-05-05 13:18

Policjanci z Łowicza alarmują: zaginął 48‑letni Sebastian Tomaszkiewicz. Mężczyzna wyszedł z domu 3 maja i od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną. Śledczy podejrzewają, że może przebywać na terenie powiatu kołobrzeskiego. Każda informacja może okazać się kluczowa.

Zaginiony Sebastian Tomaszkiewicz

Zniknął bez słowa. Rodzina nie ma z nim kontaktu

Sebastian Tomaszkiewicz ostatni raz był widziany w Łowiczu 3 maja 2026 roku. Od tamtej chwili nie wrócił do miejsca zamieszkania, nie zadzwonił, nie wysłał żadnej wiadomości. Bliscy zgłosili zaginięcie, a policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może obecnie przebywać w powiecie kołobrzeskim. To właśnie tam kierowane są teraz działania poszukiwawcze.

Jak wygląda zaginiony?

Policja opublikowała szczegółowy rysopis 48‑latka:

  • wzrost 174–175 cm
  • sylwetka szczupła
  • brak włosów na głowie
  • długa, gęsta broda
  • oczy niebieskie

W dniu zaginięcia miał na sobie:

  • długie spodnie typu dżins
  • ciemną koszulkę

To charakterystyczny wygląd, który może pomóc w szybkim rozpoznaniu mężczyzny.

Widziałeś go? Zadzwoń natychmiast

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców Kołobrzegu i okolic o czujność. Każda, nawet najmniejsza informacja może pomóc w odnalezieniu Sebastiana Tomaszkiewicza.

Kontakt do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu:47 78 46 512 47 78 46 511

Funkcjonariusze podkreślają, że szybkie rozpowszechnienie informacji może znacząco przyspieszyć poszukiwania. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia lub rysopisu – reaguj. Rodzina i policja czekają na każdy sygnał.

