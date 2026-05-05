Tragiczny wypadek pod Łodzią. Zginął 27-latek, dwa samochody dachowały

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek rano na drodze w województwie łódzkim. W miejscowości Józefów, w gminie Poddębice, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że oba samochody - volkswagen i peugeot - dachowały.

Niestety, dla jednego z kierowców zderzenie zakończyło się tragicznie. 27-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Poddębice, zginął na miejscu. Drugi z uczestników wypadku, 19-letni kierowca peugeota, został ranny i przewieziony do szpitala.

Wypadek w Józefowie. Policja podaje wstępne ustalenia

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy przedstawili wstępny przebieg wypadku.

- Tragiczny wypadek drogowy Dziś przed godziną 8:00 w miejscowości Józefów (gmina Poddębice) doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen, 27-letni mieszkaniec gminy Poddębice, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 19-letniemu mieszkańcowi gminy Uniejów, kierującemu pojazdem marki Peugeot, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów. W wyniku zdarzenia samochody dachowały. Niestety, kierujący Volkswagenem poniósł śmierć na miejscu. Drugi z kierujących został przewieziony do szpitala

- poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach w oficjalnym komunikacie.

Apel policji

Funkcjonariusze, w dalszej części komunikatu, zwrócili się z ważnym apelem do wszystkich kierowców, przypominając o konsekwencjach brawury i nieuwagi.

- Okoliczności tego tragicznego zdarzenia są wyjaśniane. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi może mieć dramatyczne konsekwencje

- czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.