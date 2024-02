Ksiądz z TikToka zaskoczył w sprawie spowiedzi! Mówi, jak często trzeba to robić

Hotel lał ścieki prosto do rowu! Ludzie oburzeni wysokością kary. "Tylko pięć stów?! To jakiś żart!"

Jak często chodzić do spowiedzi? Ksiądz z TikToka odpowiada

Czy można chodzić do spowiedzi za często? Jak informuje Lelum.pl, takim pytaniem został zaskoczony ksiądz Sebastian Picur, który przybliża wiernym na TikToka sprawy związane z Kościołem katolickim. Duchowny zaznaczył, że częstotliwość przyjmowania sakramentu powinna zależeć od naszych grzechów, więc na pewno nie można powiedzieć, że im częściej chodzimy do spowiedzi, tym lepiej. Warunkiem natychmiastowego przystąpienia do sakramentu, niezależnie od tego, kiedy miała miejsce ostatnia spowiedź, jest popełnienie grzechu ciężkiego. Zaliczamy do nich m.in.:

zabójstwo;

blasfemię, czyli obrazę Boga, jego świętości lub świętych;

kazirodztwo;

rozwód;

apostazję;

kradzież;

zdradę małżeńską.

W przypadku innych grzechów, jak wyjaśnia ks. Picur, do spowiedzi można przystępować raz na kilka tygodni. Jak dodaje duchowny, najważniejsze to jednak żyć w zgodzie z własnym sumieniem, a nie grafikiem sakramentu pokuty i pojednania, do którego należy się ściśle stosować.