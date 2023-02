Ksiądz skazany za pornografię dziecięcą cichaczem przeniesiony do innej parafii

54-latka z Łodzi przyznała się do zabicia partnera w czasie snu. Cios trafił prosto w serce!

Ksiądz z wyrokiem za pornografię dziecięcą pracuje w Pabianicach

Ksiądz Radosław P., przeniesiony z Danii do Pabianic, został wcześniej skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Historię duchownego ze zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo opisali Mariusz Sepioło i Konrad Szczygieł z portalu Frontstory.pl, współpracując z redakcją „Berlingske”. Mężczyzna wyjechał na Półwysep Skandynawski w 1998 r. Sześć lat później na jego trop wpadli duńscy policjanci, którzy prowadzili akcję o kryptonimie „Mjølner" mającą na celu złapanie ludzi ściągających na komputer dziecięcą pornografię. W gronie zatrzymanych był ksiądz Radosław P., który przyznał się do zarzucanych mu czynów.

- W zeznaniach opowiada, że treści szukał w wyszukiwarce Google i klikał w odpowiednie linki do stron pornograficznych. Za ok. 30 dolarów kupował do nich miesięczny dostęp, a wraz z nim nieograniczoną możliwość ściągania filmów i zdjęć. Na pornografię z nieletnimi wydał 1000-2000 duńskich koron – w tym czasie prawie połowę miesięcznej pensji katolickiego księdza w Danii (4500 koron) - czytamy na Frontstory.pl.

Ksiądz P. przeniesiony z Danii do Pabianic

Duchowny usłyszał wyrok w 2005 r. - został skazany na karę grzywny w wysokości 6 tys. koron, konfiskatę komputera i pokrycie kosztów sądowych. Mimo tego pełnił posługę w Danii przez 5 kolejnych lat, po czym został przeniesiony do Pabianic, z których tak na marginesie pochodzi. Autorzy artykułu postanowili spotkać się z księdzem Radosławem P., ale ten nie był zbyt rozmowny, odsyłając do przełożonych i dodając, że nie pracuje już z dziećmi. Dziennikarze przejrzeli jego profile na Twitterze i Instagramie.

- Publikuje dziesiątki zdjęć z kościelnych uroczystości. Na wielu widać dzieci. Ksiądz fotografuje m.in. dziewczynki sypiące płatki kwiatów w procesji Bożego Ciała, maluchy w pabianickim kościele i podczas wycieczki do Warszawy. Z kadrów wynika, że towarzyszył fotografowanym dzieciom. Zdjęcia z księdzem wiszą też na stronie internetowej jego parafii. Widać na nich P. podczas mszy i m.in. w towarzystwie nastoletniej dziewczyny - informuje portal Frontstory.pl.

Sonda Czy Kościół skutecznie walczy z pedofilią? Tak Nie Nie wiem