Interweniowały służby ratownicze

Nie mógł się wydostać z wanny. Wołał o pomoc od soboty do niedzieli!

Pozornie niewinna kąpiel mieszkańca Pabianic zakończyła się prawdziwym dramatem i interwencją służb ratowniczych. 68-latek wszedł do wanny w sobotę, 20 kwietnia, ale nie był już w stanie z niej wyjść. Mężczyzna wołał o pomoc do niedzieli, 21 kwietnia, do godzin porannych, gdy usłyszał go sąsiad, który wezwał straż miejską. Nie obyło się też bez interwencji strażaków.