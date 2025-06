Bełchatów. Śmiertelny wypadek na DK 74. 20-latek wjechał pod cysternę

Droga krajowa nr 74 w Bełchatowie jest zablokowana, po tym jak w poniedziałek, 30 czerwca, doszło tam do śmiertelnego wypadku. Przed godz. 10 kierujący osobową kią 20-latek jechał od strony Wielunia w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, ale według wstępnych informacji policji stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z cysterną przewożącą propan o stężeniu 92 procent.

- Gdy dojechaliśmy na miejsce, mężczyzna był nieprzytomny, będąc zakleszczonym w swoim aucie. Po wykonaniu dostępu trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia, ale jego życia nie udało się uratować. Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem, więc wezwana na miejsce grupa chemiczno-ekologiczna została zawrócona. Doszło natomiast do wycieku płynów eksploatacyjnych z obu pojazdów, więc musieliśmy je usunąć i zabezpieczyć miejsce zdarzenia - przekazał "Super Expressowi" st. kpt. mgr inż. Rafał Jakubczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Jak dodaje policja, w związku w utrudnieniami w ruchu na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy kierują kierowców na objazdy. Nadal trwają czynności mundurowych zmierzające do ustalenia szczegółowych przyczyn i okoliczności wypadku, które nadzoruje prokurator.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.