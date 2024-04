Procedura trwała kilka tygodni

Od jej rozpaczy większy był tylko jego ból. Kobieta może w końcu pochować syna, który spłonął żywcem

Mężczyzna, który spłonął żywcem na przystanku w Łodzi, to 36-letni mieszkaniec miasta - poinformowała we wtorek, 23 kwietnia, prokuratura. Potwierdzanie jego tożsamości, z uwagi na stan ciała, trwało kilka tygodni. Już wcześniej do śledczych zgłosiła się matka zmarłego, który rozpoznała go po butach i wyznała, że straciła z nim kontakt tuż po zdarzeniu.