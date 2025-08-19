Wyciągnął nóż i awanturował się na basenie! Wokół mnóstwo dzieci. "Bałam się o bezpieczeństwo mojej córki"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-19 13:19

Policja zatrzymała 46-latka, który awanturował się na basenie w Wiśniowej Górze pod Łodzią. Mężczyzna przebywał tam w grupie znajomych, a gdy podszedł do niego jeden z pracowników, zauważył, że agresor trzyma nóż w ręku. Na miejsce wezwano mundurowych, którzy ujawnili, że 46-latek jest nietrzeźwy. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Do zdarzenia doszło 15 sierpnia.

Szok na basenie pod Łodzią. 46-latek wyjął nóż w obecności dzieci

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Policja zatrzymała 46-latka, który awanturował się na basenie w Wiśniowej Górze pod Łodzią. Mężczyzna przebywał tam w grupie znajomych, a gdy podszedł do niego jeden z pracowników, zauważył, że agresor trzyma nóż w ręku, zdj. ilustracyjne

Incydent na basenie w Wiśniowej Górze pod Łodzią wywołał strach wśród wypoczywający osób.Nietrzeźwy 46-latek, trzymając nóż, wszczął awanturę w obecności dzieci. Mimo interwencji policji i zatrzymania mężczyzna może uniknąć kary. Jak to możliwe?

Policja na basenie pod Łodzią. 46-latek awanturował się i wyjął nóż

Pracownik basenu w Wiśniowej Górze pod Łodzią nie złożył ostatecznie zawiadomienia ws. 46-latka, który awanturował się na basenie w dniu 15 sierpnia. O ile nie zmieni zdania, mężczyzna nie poniesie żadnych konsekwencji za swoje zachowanie. Do zdarzenia doszło po godz. 15, gdy 46-latek, przebywający w grupie swoich znajomych, zaczął podnosić głos, wszczynając kłótnię, co zaniepokoiło inne osoby.

Do agresora podszedł pracownik basenu, chcąc zwrócić mu uwagę, ale zauważył, że agresor trzyma w ręku nóż, więc wezwał policję. 

- Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze z patrolu podjęli interwencję wobec mężczyzny stwarzającego zagrożenie na basenie, który został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Był nietrzeźwy - poinformowała "Super Express" kom. Aneta Petrykowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód.

Wszystko działo się w obecności innych osób przebywających na basenie, w tym dzieci.

Widziałam całe zajście, włącznie z momentem, gdy policjanci obezwładnili mężczyznę i unieruchomili go na ziemi. Nie chciałam jednak podchodzić zbyt blisko. Bałam się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo mojej córki, z którą przyszłam tego dnia na basen, korzystając z pięknej pogody – relacjonuje pani Natalia, jedna z obserwatorek całego zdarzenia - powiedziała "Dziennikowi Łódzkiemu" kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Tłum chciał dokonać samosądu na pedofilach? Szokujące sceny na basenie miejskim.

Polecany artykuł:

Przez nietrzeźwego 43-latka nie żyje troje nastolatków. Był dobrze znany policj…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ŁÓDŹ
BASEN
NÓŻ