Starosta pajęczański Paweł S. został aresztowany pod zarzutami korupcyjnymi, co wstrząsnęło lokalną społecznością.

W akcji zatrzymano 10 osób, w tym urzędników, policjantów i przedsiębiorców, którym postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i przekupstwa.

Jakie dokładnie zarzuty ciążą na staroście i co ujawni dalsze śledztwo w tej głośnej sprawie?

Pajęczno. Starosta Paweł S. aresztowany. Usłyszał zarzuty korupcyjne

Starosta pajęczański Paweł S. został aresztowany na 3 miesiące w związku z zarzutami korupcyjnymi. We wtorek, 25 listopada, policja zatrzymała łącznie 10 osób, w tym polityka PiS. Wszystkie usłyszały zarzuty.

- Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, jak również sprzedajności urzędniczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, fałszu intelektualnego, a także ujawnienia osobie nieuprawnionej ustalonych danych podejrzanym ze Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, Urzędu Miasta w Działoszynie i Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie - przekazała Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Tego samego dnia mundurowi przeprowadzili ponadto przeszukania w 30 lokalizacjach.

Jak informuje PAP, w gronie podejrzanych jest:

sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego, w tym starosta Paweł S.;

dwóch policjantów z komendy w Pajęcznie, którzy zostali już zawieszeni w obowiązkach służbowych;

dwóch przedsiębiorców - dwaj ostatni usłyszeli zarzuty podżegania do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i przekupstwa.

Wobec 9 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe do 100 tys. zł, natomiast starosta pajęczański jako jedyny z tego grona został aresztowany.

- Przeprowadzona operacja jest kolejnym dowodem na to, że organy ścigania konsekwentnie i zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy korupcji, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej, gdzie nadużycia podważają zaufanie społeczne i godzą w interes publiczny. Skala działań oraz zabezpieczone materiały świadczą o determinacji służb i prokuratury w walce z przestępczością korupcyjną. Postępowanie trwa, a śledczy zapowiadają dalsze czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia mechanizmów i zakresu ujawnionych nieprawidłowości - informuje Szkilnik.

Jak dodaje prokuratorka, śledztwo jest w bardzo wczesnej fazie, dlatego bardziej obszerne szczegóły będzie można podać na jego późniejszym etapie.