Starosta z Pajęczna aresztowany! Zarzuty korupcyjne usłyszeli m.in. policjanci z miejscowej komendy

2025-11-27 18:27

Dziesięć osób, w tym starosta pajęczański Paweł S. (PiS), usłyszało zarzuty korupcyjne - poinformowała w czwartek, 27 listopada, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. W gronie zatrzymanych jest ponadto: sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego, dwóch przedsiębiorców i dwóch policjantów z komendy w Pajęcznie.

Paweł S.

Pajęczno. Starosta Paweł S. aresztowany. Usłyszał zarzuty korupcyjne

Starosta pajęczański Paweł S. został aresztowany na 3 miesiące w związku z zarzutami korupcyjnymi. We wtorek, 25 listopada, policja zatrzymała łącznie 10 osób, w tym polityka PiS. Wszystkie usłyszały zarzuty.

- Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, jak również sprzedajności urzędniczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, fałszu intelektualnego, a także ujawnienia osobie nieuprawnionej ustalonych danych podejrzanym ze Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, Urzędu Miasta w Działoszynie i Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie - przekazała Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Tego samego dnia mundurowi przeprowadzili ponadto przeszukania w 30 lokalizacjach.

Jak informuje PAP, w gronie podejrzanych jest:

  • sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego, w tym starosta Paweł S.;
  • dwóch policjantów z komendy w Pajęcznie, którzy zostali już zawieszeni w obowiązkach służbowych;
  • dwóch przedsiębiorców - dwaj ostatni usłyszeli zarzuty podżegania do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i przekupstwa.

Wobec 9 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe do 100 tys. zł, natomiast starosta pajęczański jako jedyny z tego grona został aresztowany.

Przeprowadzona operacja jest kolejnym dowodem na to, że organy ścigania konsekwentnie i zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy korupcji, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej, gdzie nadużycia podważają zaufanie społeczne i godzą w interes publiczny. Skala działań oraz zabezpieczone materiały świadczą o determinacji służb i prokuratury w walce z przestępczością korupcyjną. Postępowanie trwa, a śledczy zapowiadają dalsze czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia mechanizmów i zakresu ujawnionych nieprawidłowości - informuje Szkilnik.

Jak dodaje prokuratorka, śledztwo jest w bardzo wczesnej fazie, dlatego bardziej obszerne szczegóły będzie można podać na jego późniejszym etapie.

T. SIEMONIAK: ZLIKWIDUJEMY CBA, WALKA Z KORUPCJĄ W RAMACH POLICJI

