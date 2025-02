Autor:

Ile pieniędzy ma Kościół w Polsce? Wierni nie są świadomi zarobków!

Choć przedstawiciele kościoła w Polsce niezbyt chętnie zdradzają, jakie są ich zarobki, to wielu Polaków nie odpuszcza i drąży temat, by dowiedzieć się, o jakich kwotach mowa. Okazuje się, że kościół to instytucja, która raczej nie może narzekać na brak pieniędzy, bowiem tak naprawdę otrzymuje je z kilku źródeł. Sporą część dochodów stanowią oczywiście datki od wiernych, czyli pieniądze zbierane na niedzielnych mszach na tacę.

Ile kościół zarabia na tacy? Łódzka parafia ujawniła dane

Niedzielne msze kojarzą się m.in. ze zbieraniem na tacę, kiedy to wierni mogą przekazać parafii datki pieniężne. Ile jednak kościół jest w stanie zebrać w ten sposób? Tę kwestię w ostatnim czasie postanowiła ujawnić parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, która na Facebooku udostępniła sprawozdanie finansowe za styczeń 2025 roku. Do parafii przynależy ok. 15,3 tysiąca mieszkańców, a msze święte w niedzielę odbywają się aż pięć razy. Z taką ilością wiernych oraz nabożeństw, z pieniędzy przekazanych na tacę tworzy się przyzwoita suma. Poniżej przedstawiamy konkretne liczby:

taca (1 stycznia): 5786,01 zł

taca (5 stycznia): 5956,31 zł

taca na misje (6 stycznia): 5733,84 zł

taca (12 stycznia): 5641,76 zł

taca (19 stycznia): 5890,16 zł

taca (26 stycznia): 5819,62 zł

świece wigilijne: 1436,00 zł

opłatki wigilijne: 7726,00 zł

puszka na Syrię 676,17 zł.

To jednak nie koniec, bowiem do powyższych kwot należy doliczyć jeszcze dochód z wynajmowanego budynku biurowego i anteny na wieży w wysokości 16 354 zł i oczywiście ofiary wpłacone na konto lub złożone osobiście w kościele w wysokości 2 250 zł! Łącznie więc łódzka parafia w styczniu 2025 roku zarobiła 56 859,86 zł.

