Spis treści
Light Move Festival 2025. Kiedy w Łodzi będzie festiwal świateł?
Tegoroczna jubileuszowa XV edycja Light Move Festival nadchodzi wielkimi krokami. Wydarzenie rozpocznie się 26 września w piątek i potrwa do niedzieli 28 września. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, więc przez trzy dni na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!
Light Move Festival 2025 w Łodzi. Harmonogram wydarzenia [PROGRAM]
Tegoroczny festiwal będzie naprawdę wyjątkowy, ponieważ organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla odwiedzających. Całe wydarzenie rozpocznie się w piątek od projekcji "Square of lights" na Placu Wolności. Niebywałe widowisko 360° zostało przygotowane przez węgierską grupę Fényszóró, którzy swoim widowiskiem przeniosą widzów w podwodny świat magii. Co jednak jeszcze czeka nas podczas Light Move Festival 2025?
Light Move Festival 2025. Mappingi i Projekcje
Poniżej przedstawiamy listę mappingów i projekcji, które będą dostępne na tegorocznym festiwalu w Łodzi:
- „Square of lights”, Fényszóró Plac Wolności, Piotrkowska 1-5.
- The colors of time”, Spectaculaires, Pałac rodziny Poznańskich, ul. Ogrodowa 15.
- „Marzenie”, MP-Studio, muz. Michał Kawecki Pałac rodziny Poznańskich (wejście od ogrodu), ul. Ogrodowa 15.
- „The dream tree factory”, Claudia Reh Park Staromiejski - część zachodnia Projekcja na drzewach tworzona na żywo z festiwalowiczami.
- „Powroty”, artyści poprzednich edycji LMF ul. Piotrkowska 76.
- „Wiry”, Kurbas Production ul. Piotrkowska 99.
- „Maszyna”, Ari Dykier Pasaż Schillera Poprzez zdobywanie wiedzy oraz rozwój techniki człowiek buduje człekokształtną Maszynę-Androida, który nie tylko pozwala rozwiązać problemy, ale także realizuje odwieczne ludzkie marzenia.
- „Threads of Light”, AVA Animation & Visual Arts ul. Tuwima 6 Tętniące życiem dziedzictwo włókiennicze Łodzi ukazane w kluczowych momentach rewolucji przemysłowej.
- ,,Twist”, Sławomir Fąfara, Hubert Serafin Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Sienkiewicza 38.
- „Slajdowisko”, Liquidacje Park Sienkiewicza.
- „Kalejdoskop wrażeń”, Sebastian Jachimowicz Park Sienkiewicza Wielobarwna, symetryczna projekcja na drzewie.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Light Move Festival [ZDJĘCIA]
Light Move Festival 2025. Instalacje
Poniżej przedstawiamy listę instalacji, które będą dostępne na tegorocznym festiwalu w Łodzi:
- „Słońce”, Jarosław Koziara Plac Wolności
- „Shadow”, TILT Manufaktura
- „Doors open Lodz”, ZEM Collective Park Staromiejski
- „Krosno”, Przemysław Podolski Park Staromiejski
- „For Peace!”, Sedemminut Park Staromiejski
- „Parallel Mind”, Sergiu Doroftei Park Staromiejski
- „Lśniący szlak”, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi Park Staromiejski
- „Łono”, ASP Warszawa, Park Staromiejski
- „The Screamaton”, Antonin Fourneau Park Staromiejski
- „Pod baldachimem gwiazd”, Fundacja Lux Pro Monumentis ul. Piotrkowska 18
- „Przemiana”, Jarosław Koziara ul. Piotrkowska 53
- „Flux”, Collectif Scale Pasaż Schillera
- „Divine Geometry”, Those Guys Lighting Plac Komuny Paryskiej (parking Urzędu Miasta Łodzi)
- „Future Glow Runway”, L. Gabryjączyk, B. Konieczniak, N. Totoń, N. Tambor ul. Piotrkowska 137/139.
Light Move Festival 2025. W tym roku nie zabraknie nowości
Dodatkowo oprócz ikonicznych iluminacji, projekcji oraz mappingów na odwiedzających czekać będą także punkty muzyczne. Po raz pierwszy w historii LMF towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Kompozytor i pianista Michał Kawecki zagra własny utwór napisany specjalnie na tę okazję.
Co więcej, w tym roku również zdecydowano się na strefę dla dzieci, LMF Kids w Parku Sienkiewicza. Rodzice pociech mogą więc wybrać się z nimi w to miejsce, by podziwiać m.in. trzymetrowe świetlne grzyby czy gigantyczne latające ważki.