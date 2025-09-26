Light Move Festival 2025. Kiedy w Łodzi będzie festiwal świateł?

Tegoroczna jubileuszowa XV edycja Light Move Festival nadchodzi wielkimi krokami. Wydarzenie rozpocznie się 26 września w piątek i potrwa do niedzieli 28 września. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, więc przez trzy dni na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

Light Move Festival 2025 w Łodzi. Harmonogram wydarzenia [PROGRAM]

Tegoroczny festiwal będzie naprawdę wyjątkowy, ponieważ organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla odwiedzających. Całe wydarzenie rozpocznie się w piątek od projekcji "Square of lights" na Placu Wolności. Niebywałe widowisko 360° zostało przygotowane przez węgierską grupę Fényszóró, którzy swoim widowiskiem przeniosą widzów w podwodny świat magii. Co jednak jeszcze czeka nas podczas Light Move Festival 2025?

Light Move Festival 2025. Mappingi i Projekcje

Poniżej przedstawiamy listę mappingów i projekcji, które będą dostępne na tegorocznym festiwalu w Łodzi:

„Square of lights” , Fényszóró Plac Wolności, Piotrkowska 1-5.

, Fényszóró Plac Wolności, Piotrkowska 1-5. The colors of time” , Spectaculaires, Pałac rodziny Poznańskich, ul. Ogrodowa 15.

, Spectaculaires, Pałac rodziny Poznańskich, ul. Ogrodowa 15. „Marzenie” , MP-Studio, muz. Michał Kawecki Pałac rodziny Poznańskich (wejście od ogrodu), ul. Ogrodowa 15.

, MP-Studio, muz. Michał Kawecki Pałac rodziny Poznańskich (wejście od ogrodu), ul. Ogrodowa 15. „The dream tree factory”, Claudia Reh Park Staromiejski - część zachodnia Projekcja na drzewach tworzona na żywo z festiwalowiczami.

Claudia Reh Park Staromiejski - część zachodnia Projekcja na drzewach tworzona na żywo z festiwalowiczami. „Powroty”, artyści poprzednich edycji LMF ul. Piotrkowska 76.

artyści poprzednich edycji LMF ul. Piotrkowska 76. „Wiry” , Kurbas Production ul. Piotrkowska 99.

, Kurbas Production ul. Piotrkowska 99. „Maszyna”, Ari Dykier Pasaż Schillera Poprzez zdobywanie wiedzy oraz rozwój techniki człowiek buduje człekokształtną Maszynę-Androida, który nie tylko pozwala rozwiązać problemy, ale także realizuje odwieczne ludzkie marzenia.

Ari Dykier Pasaż Schillera Poprzez zdobywanie wiedzy oraz rozwój techniki człowiek buduje człekokształtną Maszynę-Androida, który nie tylko pozwala rozwiązać problemy, ale także realizuje odwieczne ludzkie marzenia. „Threads of Light”, AVA Animation & Visual Arts ul. Tuwima 6 Tętniące życiem dziedzictwo włókiennicze Łodzi ukazane w kluczowych momentach rewolucji przemysłowej.

AVA Animation & Visual Arts ul. Tuwima 6 Tętniące życiem dziedzictwo włókiennicze Łodzi ukazane w kluczowych momentach rewolucji przemysłowej. ,,Twist”, Sławomir Fąfara, Hubert Serafin Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Sienkiewicza 38.

Sławomir Fąfara, Hubert Serafin Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Sienkiewicza 38. „Slajdowisko”, Liquidacje Park Sienkiewicza.

Liquidacje Park Sienkiewicza. „Kalejdoskop wrażeń”, Sebastian Jachimowicz Park Sienkiewicza Wielobarwna, symetryczna projekcja na drzewie.

Light Move Festival [ZDJĘCIA]

Light Move Festival 2025. Instalacje

Poniżej przedstawiamy listę instalacji, które będą dostępne na tegorocznym festiwalu w Łodzi:

„Słońce”, Jarosław Koziara Plac Wolności

Jarosław Koziara Plac Wolności „Shadow”, TILT Manufaktura

TILT Manufaktura „Doors open Lodz” , ZEM Collective Park Staromiejski

, ZEM Collective Park Staromiejski „Krosno”, Przemysław Podolski Park Staromiejski

Przemysław Podolski Park Staromiejski „For Peace!”, Sedemminut Park Staromiejski

Sedemminut Park Staromiejski „Parallel Mind” , Sergiu Doroftei Park Staromiejski

, Sergiu Doroftei Park Staromiejski „Lśniący szlak” , Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi Park Staromiejski

, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi Park Staromiejski „Łono”, ASP Warszawa, Park Staromiejski

ASP Warszawa, Park Staromiejski „The Screamaton”, Antonin Fourneau Park Staromiejski

Antonin Fourneau Park Staromiejski „Pod baldachimem gwiazd”, Fundacja Lux Pro Monumentis ul. Piotrkowska 18

Fundacja Lux Pro Monumentis ul. Piotrkowska 18 „Przemiana”, Jarosław Koziara ul. Piotrkowska 53

Jarosław Koziara ul. Piotrkowska 53 „Flux”, Collectif Scale Pasaż Schillera

Collectif Scale Pasaż Schillera „Divine Geometry”, Those Guys Lighting Plac Komuny Paryskiej (parking Urzędu Miasta Łodzi)

Those Guys Lighting Plac Komuny Paryskiej (parking Urzędu Miasta Łodzi) „Future Glow Runway”, L. Gabryjączyk, B. Konieczniak, N. Totoń, N. Tambor ul. Piotrkowska 137/139.

Light Move Festival 2025. W tym roku nie zabraknie nowości

Dodatkowo oprócz ikonicznych iluminacji, projekcji oraz mappingów na odwiedzających czekać będą także punkty muzyczne. Po raz pierwszy w historii LMF towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Kompozytor i pianista Michał Kawecki zagra własny utwór napisany specjalnie na tę okazję.

Co więcej, w tym roku również zdecydowano się na strefę dla dzieci, LMF Kids w Parku Sienkiewicza. Rodzice pociech mogą więc wybrać się z nimi w to miejsce, by podziwiać m.in. trzymetrowe świetlne grzyby czy gigantyczne latające ważki.