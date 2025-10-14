Ciało 38-latka w garażu, obok nieprzytomna 36-latka! Znalazł ich partner kobiety

Ciało 38-letniego mężczyzny i nieprzytomną 36-latkę ujawniono w jednym z garaży przy ul. Łęczyckiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 października, w godzinach późnopopołudniowych. Obydwoje miał znaleźć partner kobiety. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Interweniujący na miejscu obok policji strażacy nie wykryli tlenku węgla, ale znaleziono tam z kolei podejrzany biały proszek.

Łódź. Ciało 38-latka w garażu przy ul. Łęczyckiej. Obok nieprzytomna 36-latka

Autor: Shutterstock Ciało 38-letniego mężczyzny i nieprzytomną 36-latkę ujawniono w jednym z garaży przy ul. Łęczyckiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 października, w godzinach późnopopołudniowych, zdj. ilustracyjne
Łódź. Ciało 38-latka w garażu, obok nieprzytomna 36-latka

Policja w Łodzi wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci 38-latka, którego znaleziono martwego w garażu przy ul. Łęczyckiej w niedzielę, 12 października - informuje "Express Ilustrowany". Po godz. 18 służby ratownicze wezwał partner 36-latki, która leżała nieprzytomna obok ciała mężczyzny. Kobieta trafiła do szpitala, ale nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło ją do takiego stanu i czy to samo zdarzenie doprowadziło do zgonu 38-latka.

Na miejscu wezwano również straż pożarną, który nie stwierdziła obecności w garażu tlenku węgla. W budynku znaleziono za to podejrzany biały proszek, który będzie poddany laboratoryjnej analizie. 

- Potwierdzam, że prowadzimy w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratury - powiedział "Super Expressowi" aspirant sztabowy Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

