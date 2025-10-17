Dramatyczny finał kłótni o dziewczynę! 27-latkowi grozi dożywocie. Nigdy nie był notowany

Policja w Łodzi zatrzymała 27-latka, który w czasie kłótni o dziewczynę kilkukrotnie ugodził innego mężczyznę nożem. Do zdarzenia doszło 9 października, ale mundurowi poinformowali o wszystkim dopiero w tym tygodniu. Zakrwawiony poszkodowany, z ranami: klatki piersiowej, głowy i barku, zdołał wejść do sklepu i poprosić o pomoc. Został zabrany do szpitala.

Łódź. Mężczyzna kilkukrotnie dźgnięty nożem w czasie kłótni o dziewczynę. 27-latek zatrzymany

Łódź. Usiłowanie zabójstwa podczas kłótni o dziewczynę

Kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności grozi 27-latki z Łodzi, który zaatakował innego mężczyznę podczas kłótni o dziewczynę. Do zdarzenia doszło 9 października, a zatrzymany zadał ofierze ciosy nożem w: bark, klatkę piersiową i głowę, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Ciężko ranny poszkodowany szukał pomocy w sklepie przy ul. Krzemienieckiej, do którego wszedł cały zakrwawiony. To właśnie stamtąd wezwano służby ratownicze.

Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego przetransportował pokrzywdzonego do szpitala. Mundurowi podczas rozpytania wstępnie ustalili przebieg zdarzenia - poinformowała aspirantka Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Funkcjonariusze wyruszyli na poszukiwania sprawcy, a jeden z patroli dzielnicowych zauważył go, korzystając z rysopisu, "na terenie przyległym do miejsca zdarzenia". Nigdy wcześniej nie notowany mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratury, ale zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, został tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z poleskiego komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie.

