Nie żyje Tomasz Kubiatowicz. Aktor Teatru Nowego miał 69 lat. W tych serialach i filmach wystąpił

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-22 9:21

Nie żyje aktor Tomasz Kubiatowicz. O śmierci mężczyzny poinformował we wtorek, 21 października, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, z którym 69-latek był związany od ponad 20 lat. Aktor miał również na koncie wiele rół w filmach i serialach. Na dużym ekranie można go było oglądać m.in. w "Ucieczce z kina Wolność", "Mieście 44" czy "Rysiu".

Tomasz Kubiatowicz

i

Autor: ŁUKASZ Szeląg/ Reporter

  • Nie żyje Tomasz Kubiatowicz, aktor związany z Teatrem Nowym w Łodzi od 2003 roku.
  • Artysta zagrał w wielu filmach i serialach, w tym w "Mieście 44" i "M jak Miłość".
  • Jego śmierć poruszyła środowisko aktorskie i fanów. Jak wspominają go bliscy i współpracownicy?

Łódź. Nie żyje aktor Teatru Nowego Tomasz Kubiatowicz

Kilkadziesiąt osób postanowiło skomentować wpis Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi z wtorku, 21 października, informujący o śmierci Tomasz Kubiatowicza. Aktor był związany z placówką od 2003 r.

- Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia - czytamy na profilu facebookowym teatru. 

Tomasz Kubiatowcz był ponadto aktorem filmowym i serialowym, występując m.in. w takich produkcjach, jak:

  • "Miasto 44";
  • "Jaskółka;
  • "Ryś";
  • "Ucieczka z kina Wolność";

i następujących, wybranych serialach: "Na Wspólnej", "M jak Miłość", "Na dobre i na złe, "Plebanii".

- Miałem niewątpliwą przyjemność poznać Cie Tomku prywatnie byłeś duszą towarzystwa mającym mnóstwo anegdot. choć nie odwiedzałeś spektakli to zaszczyciłeś mnie Swoją obecnością na moim i jestem Ci za to Wdzięczny. wiem też że cieszyłeś się szacunkiem i uznaniem u młodych aktorów stawiających swoje pierwsze kroki w teatrze. twoja osobowość sceniczna i głos są nie do zastąpienia i będzie mi ciebie bardzo brakować. Dziękuję Ci Tomku za wszystko - napisał jeden z komentujących.

Pogrzeb aktora Zygmunta Józefczaka w Krakowie

Polecany artykuł:

Wysiadł z tramwaju i zginął. Kierująca miała zielone światło. Radni mówią, że t…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TEATR
ŁÓDŹ
AKTOR