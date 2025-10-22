- Nie żyje Tomasz Kubiatowicz, aktor związany z Teatrem Nowym w Łodzi od 2003 roku.
- Artysta zagrał w wielu filmach i serialach, w tym w "Mieście 44" i "M jak Miłość".
- Jego śmierć poruszyła środowisko aktorskie i fanów. Jak wspominają go bliscy i współpracownicy?
Łódź. Nie żyje aktor Teatru Nowego Tomasz Kubiatowicz
Kilkadziesiąt osób postanowiło skomentować wpis Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi z wtorku, 21 października, informujący o śmierci Tomasz Kubiatowicza. Aktor był związany z placówką od 2003 r.
- Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia - czytamy na profilu facebookowym teatru.
Tomasz Kubiatowcz był ponadto aktorem filmowym i serialowym, występując m.in. w takich produkcjach, jak:
- "Miasto 44";
- "Jaskółka;
- "Ryś";
- "Ucieczka z kina Wolność";
i następujących, wybranych serialach: "Na Wspólnej", "M jak Miłość", "Na dobre i na złe, "Plebanii".
- Miałem niewątpliwą przyjemność poznać Cie Tomku prywatnie byłeś duszą towarzystwa mającym mnóstwo anegdot. choć nie odwiedzałeś spektakli to zaszczyciłeś mnie Swoją obecnością na moim i jestem Ci za to Wdzięczny. wiem też że cieszyłeś się szacunkiem i uznaniem u młodych aktorów stawiających swoje pierwsze kroki w teatrze. twoja osobowość sceniczna i głos są nie do zastąpienia i będzie mi ciebie bardzo brakować. Dziękuję Ci Tomku za wszystko - napisał jeden z komentujących.