Nie żyje Tomasz Kubiatowicz, aktor związany z Teatrem Nowym w Łodzi od 2003 roku.

Artysta zagrał w wielu filmach i serialach, w tym w "Mieście 44" i "M jak Miłość".

Jego śmierć poruszyła środowisko aktorskie i fanów. Jak wspominają go bliscy i współpracownicy?

Łódź. Nie żyje aktor Teatru Nowego Tomasz Kubiatowicz

Kilkadziesiąt osób postanowiło skomentować wpis Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi z wtorku, 21 października, informujący o śmierci Tomasz Kubiatowicza. Aktor był związany z placówką od 2003 r.

- Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia - czytamy na profilu facebookowym teatru.

Tomasz Kubiatowcz był ponadto aktorem filmowym i serialowym, występując m.in. w takich produkcjach, jak:

"Miasto 44";

"Jaskółka;

"Ryś";

"Ucieczka z kina Wolność";

i następujących, wybranych serialach: "Na Wspólnej", "M jak Miłość", "Na dobre i na złe, "Plebanii".

- Miałem niewątpliwą przyjemność poznać Cie Tomku prywatnie byłeś duszą towarzystwa mającym mnóstwo anegdot. choć nie odwiedzałeś spektakli to zaszczyciłeś mnie Swoją obecnością na moim i jestem Ci za to Wdzięczny. wiem też że cieszyłeś się szacunkiem i uznaniem u młodych aktorów stawiających swoje pierwsze kroki w teatrze. twoja osobowość sceniczna i głos są nie do zastąpienia i będzie mi ciebie bardzo brakować. Dziękuję Ci Tomku za wszystko - napisał jeden z komentujących.