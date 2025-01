i Autor: Shutterstock (2) Kierowca osobowego mercedesa jadący przez Łódź został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł z powodu nieodśnieżenia auta, zdj. ilustracyjne

Tak wyglądało jego auto

Ogromny mandat dla kierowcy mercedesa! Poszło o 10 cm. Drogówka nie miała litości

Kierowca osobowego mercedesa jadący przez Łódź został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł z powodu nieodśnieżenia auta. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 stycznia, ok. godz. 15.30 w alei Piłsudskiego, gdzie zatrzymali go funkcjonariusze drogówki. Okazało się, że mercedesa pokrywa 10-centrymetrowa warstwa śniegu, co stwarzało zagrożenie również dla innych uczestników ruchu drogowego.