Polak poleci w kosmos. Aż ciężko w to uwierzyć, co ze sobą weźmie. Lista jest długa i zaskakująca

Wiemy co Sławosz Uznański-Wiśniewski zabierze na orbitę. To nie będzie tylko sprzęt naukowy!

Jak słyszymy, nie tylko eksperymenty lecą w kosmos. Lecą też pierogi. Decyzja, co do tej potrawy była prosta: − Uznał, że to byłby wspaniały polski akcent, żeby zabrać jakąś naszą potrawę i zdecydował, że będą to pierogi − przyznała jego żona, posłanka Aleksandra K. Wiśniewska-Uznańska, w rozmowie z Super Expressem. Ale na pierogach się nie skończyło.

Nasz polski kosmonauta planuje wziąć ze sobą jeszcze:

bursztyn z sobieszewskiej plaży,

biało czerwoną flagę,

naszywkę, którą nosił Hermaszewski (Był pierwszym Polakiem, który odbył lot w kosmos. W przestrzeni kosmicznej spędził 190 godziny 3 minuty i 4 sekundy),

bryłkę soli kamiennej z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

rycinę zaczerpniętą z traktatu Mikołaja Kopernika,

kopię pierwszej strony doktoratu Marii Skłodowskiej-Curie,

rękopis partytury mazurka As-dur Fryderyka Chopina,

wiersze Wisławy Szymborskiej, w tym ten pt. "Sto pociech" − o człowieku, co to ledwie wystrugał krzesiwo i rakietę, a już wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt,

krajkę − fragment tkaniny w formie bransoletki, o tradycyjnych wzorach ludowych z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,

polskie litery zawierające znaki diakrytyczne − ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż,

jednym z przedmiotów zabranym przez dr Sławosza będzie kołyska Newtona opracowana przez uczniów z technikum w Gniewie.

I choć brzmi to jak zawartość skrzyni z jakiegoś muzeum narodowego, Uznański nie poleci tylko z symbolami. W jego bagażu są też konkretne narzędzia do przeprowadzania kilkunastu eksperymentów z zakresu psychologii, biotechnologii i medycyny – efekty pracy licznych instytucji naukowych i technologicznych z Polski.

Część tego sprzętu została już wcześniej wysłana w kosmos. To tam już teraz czekają liofilizowane pierogi i polska flaga, która po raz drugi znajdzie się w stanie nieważkości.

Misja kosmiczna Axiom-4. Kiedy początek?

5 sierpnia 2024 roku ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) oficjalnie ogłosiła, że Uznański weźmie udział w misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako specjalista misji. Polak znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9. W składzie załogi są również: Peggy Whitson z USA - dowódczyni misji, Shubhanshu Shukla z Indii - pilot misji oraz Tibor Kapu z Węgier - specjalista misji.

Start misji zaplanowano nie wcześniej niż w środę, 11 czerwca, bo organizatorzy lotu obawiają się "silnych wiatrów w korytarzu wznoszenia". Eksperci mają spędzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ok. 14 dni.

Wielu Polaków zastanawia się również, co nasz rodak będzie jadł w trakcie tak ważnej i długiej misji. Okazuje się, że w menu znajdzie się coś więcej niż typowa kosmiczna żywność. Część smaków będzie przypominać astronaucie o domu i polskiej tradycji! Więcej o tym możecie przeczytać w tekście poniżej!