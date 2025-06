Aktualizacja 24 czerwca, 10:30

Start misji Axiom 4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pierwszego polskiego astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), zbliża się wielkimi krokami. Amerykańska agencja kosmiczna NASA podała, że historyczny lot planowany jest na środę, 25 czerwca, o godzinie 8:31 czasu polskiego

Aktualizacja środa, 11 czerwca, godz. 9.17

Jak poinformował koncern SpaceX, start misji Axiom-4, której członkiem jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, został po raz kolejny przełożony. Tym razem nie zawiniła pogoda, bo w rakiecie Falcon 9 doszło do usterki w postaci wycieku płynnego tlenu (LOx). Nowy termin startu misji z Polakiem nie został jeszcze podany.

Loty w kosmos od wielu lat budzą mnóstwo emocji wśród społeczeństwa. Choć żyjemy w czasach, w których podróże między krajami stały się już niemalże codziennością, to wciąż trudno jest nie poczuć ciarek na skórze, gdy widzimy, że ludzie wsiadają do rakiety. Dla większości z nas lot w kosmos to coś bardzo odległego - jakby wyjętego z filmu science fictionon. Są jednak ludzie, którzy takie wyprawy odbywają zawodowo. Oczywiście są to zazwyczaj jednostki wyjątkowe, dobrze wykształcone, odporne psychicznie i przygotowywane latami do tak ważnej misji. Wśród tego grona jest Polak - Sławosz Uznański, który już za chwilę poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako drugi w historii Polak.

Kiedy Sławosz Uznański leci w kosmos? Misja za chwilę

Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski inżynier, astronauta i naukowiec Europejskiej Agencji Kosmicznej, o którym w ostatnim czasie jest dość głośno, a wszystko za sprawą lotu w kosmos. Uznański na ważną misję wraz z załogą misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) poleci nie wcześniej niż w środę, 11 czerwca 2025 roku. Start rozpocznie się o 14:22 czasu polskiego, a cała załoga poleci kapsułą Crew Dragon, którą na orbitę wyniesie rakieta Falcon 9 stworzona przez SpaceX.

Nasza załoga przeszła rygorystyczne szkolenie zarówno w USA, jak i za granicą. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy gotowi do startu. Trenowaliśmy pod kątem każdego scenariusza, zjednoczyliśmy się jako zespół i jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji naszych celów - mówił Peggy Whitson, dowódca misji, czytamy na portalu wp.pl.

Podczas tak istotnej misji liczy się oczywiście technologia, wiedza, doświadczenie, nauka i eksperymenty, lecz nie mniej ważne są też małe i ludzkie aspekty takie jak np. jedzenie. Prowiant w kosmosie to bowiem nie tylko swego rodzaju paliwo dla organizmu, ale również sposób na zachowanie równowagi psychicznej i na odrobinę normalności w zupełnie niecodziennych warunkach. Co więc jadł będzie na misji Sławosz Uznański? Znamy już jadłospis polskiego astronauty.

Sławosz Uznański jako drugi w historii polski astronauta już niedługo poleci w kosmos. Podczas misji Polak będzie miał ręce pełne roboty, bowiem w ciągu dwóch tygodni zaplanowano naprawdę wiele. W trakcie 14 dni przeprowadzonych zostanie sporo badań i doświadczeń, a sam Uznański zrealizuje 13 eksperymentów, które zostały przygotowane przez czołowe polskie instytuty naukowe, uczelnie oraz firmy.

Podczas tak wytężonego czasu pracy potrzebne jest także pełnowartościowe jedzenie, o które zadbała już kielecka firma LYOFOOD we współpracy z Mateuszem Gesslerem. Dania dla Sławosza będą liofilizowane, dzięki czemu zachowają swoje wartości i smak. Jedną z potraw, którą polski astronauta będzie jadł w kosmosie, będą liofilizowane pierogi.

[...] Zachęcam wszystkich do spróbowania liofilizowanego jedzenia. Zabiera się je nie tylko w kosmos. Jadłem je na przykład na ekspedycjach w górach, sięgają po nie żeglarze na oceanach. Jest lekkie, a ma sporą wartość kaloryczną. Wystarczy dolać wody i później zjeść - mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą Sławosz Uznański.

Pierogi to jednak tylko jedno z dań, które będzie spożywane w kosmosie przez Uznańskiego. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie więcej pozycji jego menu.

