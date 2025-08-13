Największe arcydzieła Polski i świata. Kto je stworzył? Nie uśmiechaj się jak Mona Lisa, tylko kombinuj

Michał Michalak
2025-08-13 4:07

Wkład Polski w światową kulturę jest znaczący, ale tak jak inne narody mogą się cieszyć, podziwiając nasze arcydzieła, tak i my możemy możemy doświadczać tego samego, odwiedzając rodzime muzea itp. Do naszego quizu trafiły nie tylko słynne obrazy i rzeźby, ale również inne arcydzieła w postaci niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Czy wiecie, kto jest ich autorem?

i

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Pytanie 1 z 10
Kto namalował Monę Lisę?
