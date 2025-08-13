Największe arcydzieła Polski i świata. Kto je stworzył? Nie uśmiechaj się jak Mona Lisa, tylko kombinuj

Wkład Polski w światową kulturę jest znaczący, ale tak jak inne narody mogą się cieszyć, podziwiając nasze arcydzieła, tak i my możemy możemy doświadczać tego samego, odwiedzając rodzime muzea itp. Do naszego quizu trafiły nie tylko słynne obrazy i rzeźby, ale również inne arcydzieła w postaci niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Czy wiecie, kto jest ich autorem?

Autor: Shutterstock