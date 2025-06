Kim jest Sławosz Uznański-Wiśniewski? Sylwetka Polaka, który leci w kosmos. Ten szczegół robi wrażenie

Sławosz Uznański-Wiśniewski - kim jest Polak, który leci w kosmos?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w naszym kraju. Polski naukowiec urodził się 12 kwietnia 1984 roku. Co ciekawe - był to dzień 23. rocznicy pierwszego lotu w kosmosu Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - mówił dziennikarzom Uznański-Wiśniewski.

Nie było wyjścia - polski inżynier musiał zostać astronautą. Marzenie spełnił dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Sławosz Uznański-Wiśniewski to absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku w Marsylii. Studia zakończył z wyróżnieniem.

2 stycznia 2025 roku w łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Sławosz Uznański poślubił posłankę Aleksandrę Wiśniewską (KO). Jego rodzice są historykami sztuki. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Drugi Polak w kosmosie. Jakie ma doświadczenie zawodowe?

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautor ponad 50 artykułów naukowych. W 2011 roku ekspert dołączył do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w szwajcarskiej Genewie. Pracował m.in. przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.

W latach 2018–2020 odpowiadał za całodobową pracę i optymalną eksploatację Wielkiego Zderzacza Hadronów. W listopadzie 2022 roku został wybrany rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.

- Czekałem na tę rekrutację już od długiego czasu, bo ostatnia rekrutacja w Europejskiej Agencji Kosmicznej na astronautów miała miejsce w 2008 roku. W tamtym momencie byłem trochę za młody - wspominał Uznański-Wiśniewski w rozmowie z doktorem Tomaszem Rożkiem dla portalu „Nauka. To lubię”.

Misja kosmiczna Axiom-4. Kiedy początek?

5 sierpnia 2024 roku ESA oficjalnie ogłosiła, że Uznański weźmie udział w misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako specjalista misji. Polak znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9. W składzie załogi są również:

Peggy Whitson z USA - dowódczyni misji,

Shubhanshu Shukla z Indii - pilot misji,

Tibor Kapu z Węgier - specjalista misji.

Start misji zaplanowano na 10 czerwca o godzinie 14:30 czasu polskiego! Eksperci mają spędzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ok. 14 dni.

